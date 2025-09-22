Caminhão carregado de produto químico atola e bloqueia parcialmente a RS-437, em Vila Flores

Caminhão atolou por volta das 23h30min. Grupo Rodoviário de Nova Bassano / Divulgação

Um caminhão carregado de peróxido, um produto químico, atolou na RS-437, em Vila Flores, na noite de domingo (21). O fato aconteceu por volta das 23h30min, no km 8 da rodovia estadual, na ligação com Antônio Prado.

Segundo informações do Grupo Rodoviário de Nova Bassano (GRV), devido ao tempo e às condições da pista, o condutor não conseguiu subir uma elevação que existe no local e acabou atolando.

Leia Mais Veículo cai sobre uma residência no bairro Panazzolo em Caxias do Sul