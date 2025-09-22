Caminhão carregado de produto químico atola e bloqueia parcialmente a RS-437, em Vila Flores

Um caminhão carregado de peróxido, um produto químico, atolou na RS-437, em Vila Flores, na noite de domingo (21). O fato aconteceu por volta das 23h30min, no km 8 da rodovia estadual, na ligação com Antônio Prado.
Segundo informações do Grupo Rodoviário de Nova Bassano (GRV), devido ao tempo e às condições da pista, o condutor não conseguiu subir uma elevação que existe no local e acabou atolando.
O GRV também informou que durante o dia será feito a tentativa de desobstrução, mas sem horário previsto devido às condições no local. Apenas veículos leves estão passando pelo local.