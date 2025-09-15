Câmeras de vigilância flagram carro circulando com pessoa em cima do teto no Centro de Caxias; veja imagens  

As câmeras de vigilância do Centro Integrado de Operações de Caxias do Sul (Ciop) flagraram uma cena inusitada na área central da cidade nesse final de semana. Um veículo preto foi visto circulando na madrugada do domingo (14) com uma pessoa sobre o teto.

O caso ocorreu por volta das 4h20min, na Rua Moreira César, perto da área em que ficam agências bancárias. O veículo seguia em direção à Perimetral quando foi filmado pelas câmeras.

Nas imagens, o carro preto segue na faixa da direita. As janelas do veículo estão abertas e na parte de cima, no teto, há uma pessoa deitada, se segurando nas laterais.

O flagrante foi encaminhado à Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade. Segundo a pasta, a ação infringe o artigo 235 do Conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).