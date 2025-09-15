Geral

Infração de trânsito 
Notícia

Câmeras de vigilância flagram carro circulando com pessoa em cima do teto no Centro de Caxias; veja imagens  

Condutor deverá ser identificado e perder cinco pontos da Carteira Nacional de Habilitação. Ainda, ele deverá pagar multa de R$ 195,23 

Tamires Piccoli

