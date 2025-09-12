Cambará do Sul será palco da 22ª Cavalgada de Prendas neste final de semana

Para participar, é necessário levar um quilo de alimento não perecível e apresentar comprovação de que o seu animal está liberado sanitariamente. Marcio Pinto / Divulgação

Incentivando as celebrações do mês Farroupilha, a 22ª Cavalgada de Prendas, em Cambará do Sul, ocorrerá neste sábado (13), a partir das 7h. O evento tem como objetivo fortalecer o papel da mulher na cultura e nas tradições gaúchas. A ação deverá reunir cerca de 500 mulheres de vários estados no Brasil.

O evento iniciará às 7h, na Casa do Turista (Av. Getúlio Vargas, 1.557, no Centro), com as inscrições e café da manhã para as participantes. Às 8h30min, as prendas recebem uma benção do padre da paróquia local e iniciam a cavalgada em direção ao interior do município. Já às 13h, ocorre uma parada para almoço no Parque de Rodeios Gilberto de Zorzi.

Na parte da tarde, o grupo retornará à cidade, com chegada prevista para às 17h, ao Centro de Eventos 29 de Setembro, onde elas realizarão um desfile de encerramento com a Chama Crioula.

A Cavalgada das Prendas de Cambará do Sul, sempre realizada durante as festividades da Semana Farroupilha, é considerada a maior cavalgada exclusivamente feminina do mundo.

Anualmente reúne centenas de mulheres vindas de diversos locais do Brasil, e até prendas de outros países já participaram. A primeira edição do evento ocorreu em 2000, como um passeio entre amigas, e cresceu ao longo dos anos.