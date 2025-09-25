Geral

Câmara de Vereadores de Bento Gonçalves abre processo seletivo para três vagas com salários de R$ 5,5 mil

Os cargos são no setor administrativo. As inscrições se iniciaram nesta quinta e seguem até o dia 3 de outubro 

