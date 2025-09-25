Câmara de Vereadores de Bento Gonçalves abre processo seletivo para três vagas com salários de R$ 5,5 mil

Inscrições podem ser feitas diretamente na Câmara, localizada na Av. Dr. Casagrande, 270 – Cidade Alta Christian Saibel / Divulgação

A Câmara de Vereadores de Bento Gonçalves está com três vagas administrativas abertas, com salários que chegam em mais de R$ 5,5 mil. As inscrições no processo seletivo simplificado se iniciaram nesta quinta-feira (25) e seguem até o dia 3 de outubro.

Os cargos são para Analista de Departamento Pessoal, Gestor de Compras e Analista de Contas Públicas, com carga horária de 20 horas semanais e vencimento de R$ 5.554,67 + vale-alimentação.

As inscrições podem ser feitas de duas maneiras: de forma presencial, no Setor de Protocolo da Câmara Municipal, localizado na Av. Dr. Casagrande, 270 – Cidade Alta, das 9h às 11h e das 14h às 16h, ou via formulário online (acesse aqui).