Câmara de Garibaldi aprova uso de doações italianas para auxiliar caminhoneiro vítima de deslizamento a adquirir prótese

A Câmara de Vereadores de Garibaldi aprovou por unanimidade, na sessão ordinária da última segunda-feira (8), o projeto de lei que autoriza o município a repassar R$ 30.527,15 ao caminhoneiro Mateus Lando Piovesana, de 36 anos. O recurso será utilizado para custear parte da prótese modular necessária após amputações sofridas em decorrência de um acidente durante a enchente que atingiu o Rio Grande do Sul, em maio de 2024.

No dia 1º de maio do ano passado, Piovesana trafegava pela cabeceira da Ponte Ernesto Dornelles, na BR-470, quando foi atingido por um desmoronamento de terra na Serra das Antas. O caminhoneiro ficou soterrado e passou por uma luta intensa pela vida: foram 73 dias internado, sendo 52 na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Tacchini, de Bento Gonçalves, 16 cirurgias e duas amputações — da perna esquerda e do pé direito.

O auxílio aprovado pelo Legislativo é proveniente de doações organizadas por entidades das cidades italianas de Follina e Conegliano, que promoveram eventos beneficentes para apoiar Garibaldi após a catástrofe climática. Conegliano é a cidade irmã mais conhecida e formalmente reconhecida de Garibaldi, com acordo de gemellaggio. Já com Follina, Garibaldi possui um pacto de amizade.

Segundo a exposição de motivos do projeto, sensibilizados com a situação, grupos italianos se mobilizaram para ajudar. Em setembro de 2024, a cidade de Follina arrecadou 3.188 euros (cerca de R$ 20.300,00), e em dezembro, um grupo de ciclistas de Conegliano contribuiu com mais 1,4 mil euros (aproximadamente R$ 8.900,00). Os valores foram depositados nas contas do município com a finalidade de auxiliar vítimas da catástrofe climática.

A prótese tem custo total de R$ 139,9 mil e já foi adquirida pelo caminhoneiro, que ainda busca quitar o valor parcelado com apoio de campanhas solidárias.

“Tem que continuar, não podemos parar”, diz caminhoneiro

Um ano e meio após o desmoronamento de terra que o atingiu, Piovesana ainda enfrenta uma longa jornada de recuperação. Atualmente, ele está em fase de testes com próteses provisórias. Conforme o caminhoneiro, esse processo exige paciência e resiliência.

— Estamos tentando colocar as próteses, mas é um pouco demorado. Fizemos testes com umas provisórias que fazem bolha, mas isso é normal, até a pele engrossar e o corpo se adaptar. Então é um processo de tentar, se machucar, voltar para a cadeira de rodas e tentar de novo. Tem que continuar, não podemos parar — relatou.

Segundo Piovesana, antes de receber as próteses definitivas, é preciso passar por essa fase de adaptação.

A notícia da aprovação pela Câmara de Garibaldi do repasse de recursos oriundos da Itália trouxe alívio e esperança à família.

— Fiquei feliz, porque é uma coisa que vem para ajudar na minha reabilitação. Todo dia se gasta com uma coisa ou outra, então fiquei muito contente porque vem para somar — destacou.

Atualmente se locomovendo com auxílio de uma cadeira de rodas, ele revela que já consegue dirigir o carro adaptado em pequenas distâncias, mas ainda não sabe se conseguirá voltar ao ofício de caminhoneiro.