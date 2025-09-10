Geral

Sobrevivente de maio de 2024
Câmara de Garibaldi aprova uso de doações italianas para auxiliar caminhoneiro vítima de deslizamento a adquirir prótese

Mateus Lando Piovesana, 36 anos, foi atingido por desmoronamento na cabeceira da Ponte Ernesto Dornelles, na BR-470. Ele ficou 73 dias internado, sendo 52 na UTI. Atualmente, faz testes com próteses provisórias

Pablo Ribeiro

