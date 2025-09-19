Calor, chuva, tempestade e frio: instabilidade marcará o fim de semana na Serra

Nesta sexta-feira (19), o dia será de tempo firme e com predomínio de sol na região serrana. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O último final de semana do inverno deve ser marcado pelo tempo instável em todo o Rio Grande do Sul. Na Serra, segundo a Climatempo, haverá uma verdadeira "montanha-russa" meteorológica: com calor, chuva e tempestade até o retorno do frio. A Defesa Civil emitiu um alerta laranja para todo o Estado, com possibilidade de temporais isolados e rajadas de vento até domingo (21).

Nesta sexta-feira (19), o dia será de tempo firme e com predomínio de sol na região serrana. Durante à tarde os termômetros sobem e a sensação é agradável, podendo chegar aos 25ºC em Caxias do Sul e aos 26ºC em Bento Gonçalves.

Já no sábado (20), Dia do Gaúcho, as temperaturas seguem mais elevadas em todo o Estado. Entre o fim da manhã e início da tarde, haverá chances para pancadas de chuva sobre a Serra, conforme a Climatempo. Ao final do dia, um ciclone extratropical vai se formar no oceano dando origem a uma nova frente fria. Ventos moderados podem ocorrer principalmente a partir da tarde em todas as regiões. Deve chegar aos 27ºC em Caxias do Sul.

No domingo (21), último dia do inverno, a frente fria vai avançar provocando chuva forte em todo o Rio Grande do Sul, com chance para temporais acompanhados por raios na Serra. O volume de chuva poderá chegar aos 90mm na região. A temperatura varia entre 18ºC e 22ºC em Caxias do Sul.

Na segunda-feira (23), a tendência é de que o tempo permaneça instável pela Serra com chuva durante a madrugada e a manhã, com risco para temporal. A primavera começa às 15h19min (horário de Brasília). À tarde, a chuva perde força e dá lugar ao frio. A temperatura despenca e deve registrar mínima de 6ºC durante a noite.