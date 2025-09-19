Calor, chuva, tempestade e frio: instabilidade marcará o fim de semana na Serra

O último final de semana do inverno deve ser marcado pelo tempo instável em todo o Rio Grande do Sul. Na Serra, segundo a Climatempo, haverá uma verdadeira "montanha-russa" meteorológica: com calor, chuva e tempestade até o retorno do frio. A Defesa Civil emitiu um alerta laranja para todo o Estado, com possibilidade de temporais isolados e rajadas de vento até domingo (21).
Nesta sexta-feira (19), o dia será de tempo firme e com predomínio de sol na região serrana. Durante à tarde os termômetros sobem e a sensação é agradável, podendo chegar aos 25ºC em Caxias do Sul e aos 26ºC em Bento Gonçalves.
Já no sábado (20), Dia do Gaúcho, as temperaturas seguem mais elevadas em todo o Estado. Entre o fim da manhã e início da tarde, haverá chances para pancadas de chuva sobre a Serra, conforme a Climatempo. Ao final do dia, um ciclone extratropical vai se formar no oceano dando origem a uma nova frente fria. Ventos moderados podem ocorrer principalmente a partir da tarde em todas as regiões. Deve chegar aos 27ºC em Caxias do Sul.
No domingo (21), último dia do inverno, a frente fria vai avançar provocando chuva forte em todo o Rio Grande do Sul, com chance para temporais acompanhados por raios na Serra. O volume de chuva poderá chegar aos 90mm na região. A temperatura varia entre 18ºC e 22ºC em Caxias do Sul.
Na segunda-feira (23), a tendência é de que o tempo permaneça instável pela Serra com chuva durante a madrugada e a manhã, com risco para temporal. A primavera começa às 15h19min (horário de Brasília). À tarde, a chuva perde força e dá lugar ao frio. A temperatura despenca e deve registrar mínima de 6ºC durante a noite.
De acordo com Vitor Takao Suganuma, meteorologista da Climatempo, os primeiros dias da nova estação ainda serão marcados por uma transição. As temperaturas, principalmente no amanhecer, devem ser mais baixas, com elevação prevista para à tarde. Além disso, para a terça (23), ele não descarta a formação de geada na Serra.