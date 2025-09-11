Cachorro perdido há mais de um ano é encontrado pelo dono no desfile da Independência, em Caxias do Sul

Final feliz para Bradock e Michael Gabana depois de mais de 500 dias separados. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O que era para ser um desfile de cães aptos para adoção se tornou um reencontro entre tutor e pet que não se viam há quase um ano e meio, em Caxias do Sul. No último domingo (7), durante o Desfile da Independência, o vigilante Mickael Gabana, 23 anos, reconheceu o cachorro que adotou filhote, ainda em 2022, e que não teve mais notícias a partir de 2024.

Bradock, um vira-lata macho de porte médio, era um dos 50 cães do canil municipal que cruzaram a Sinimbu em uma ação realizada para incentivar a adoção dos bichos que estão em busca de uma família. Gabana voltava da jornada noturna que cumpre das 19h às 7h e mal sabe dizer o que o levou a acompanhar o desfile no domingo:

— Meus irmãos serviram quartel, quando criança ia assistir eles e acho que foi um saudosismo que me levou a ir ver o desse ano. Só passei em casa, tomei um banho e fui. Quando reconheci meu cachorro ali, com outros que esperam por adoção, foi um misto de ansiedade, euforia e alegria.

A separação, no início de 2024, se deu, segundo Gabana, por conta de uma viagem. O cão ficou, naquele dia, com um conhecido do cunhado, um senhor de idade que prometeu levá-lo para uma chácara em Lajeado, onde o cão teria mais espaço e poderia conviver com outros animais.

Cão que até então estava disponível para adoção desfilou no domingo(7) do Desfile da Independência na Sinimbu. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Veio a enchente e, com ela, estradas bloqueadas. Gabana ficou preso na região metropolitana de Porto Alegre e perdeu o contato com o dono do lar temporário onde tinha deixado Bradock. Ele chegou a percorrer abrigos lotados de cães perdidos, mas nunca encontrou o amigo.

De volta a Caxias, pediu ajuda para ONGs e divulgou fotos nas redes sociais. Com a esperança pelo reencontro prestes a acabar, a ação da secretaria municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) por meio do Departamento de Proteção Animal (DPA), no último final de semana, voltou a unir os dois.

Bradock é da primeira turma de um serviço inaugurado esse ano em Caxias e desenvolvido pela Escola Canina Junior Maciel. Todos os meses, a estrutura no bairro Panazzolo recebe 10 cães do canil municipal para um trabalho de adestramento e ressocialização que os prepara para uma possível adoção.

— Ele chegou aqui assustado, não aceitava o toque e tinha receio das pessoas porque não confiava mais no ser humano. Nosso trabalho foi fazer ele voltar a confiar e mostrar que essa confiança traz benefícios para ele, como passeios e alimentação adequada — conta o adestrador.

Junior estava no desfile no domingo e recebeu o tutor de Bradock na segunda-feira na escola:

— O cão reconheceu na hora, virou de barriga para cima em um comportamento que nunca tinha feito conosco. Foi muito especial, já tinha visto reencontros, mas não como esse. O cão tem memória, se ele realmente gosta do tutor vai lembrar de forma positiva.

Bradock, que por mais de um ano e meio foi Cleitinho, agora vive com outros três cães no bairro Pio X. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Regaste ocorreu em abril do ano passado

Bradock não tem raça definida e foi resgatado pela Semmas no loteamento Jardim das Hortênsias em 3 de abril de 2024, antes que a chuva assolasse o Estado.

A suspeita da médica veterinária Jeaníris Alves, que ajudou no resgate, é que ele tenha fugido do lar temporário. Foi encontrado com um ferimento no pescoço por um morador que até tentou adotá-lo, não fosse a agressividade do cão na época.

Depois do resgate, Bradock foi rebatizado no canil municipal e por 522 dias o cão que nasceu com nome de personagem de Hollywood, interpretado por Chuck Norris atendeu por Cleitinho.