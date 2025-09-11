Geral

De volta pra casa
Notícia

Cachorro perdido há mais de um ano é encontrado pelo dono no desfile da Independência, em Caxias do Sul

Bradock, um macho de porte médio, foi deixado com um amigo do tutor quando sumiu; o vigilante Mickael Gabana nunca deixou de procurar e encontrou o cão por acaso desfilando com o canil municipal na Sinimbu, no domingo

Pedro Zanrosso

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS