Geral

Trânsito
Notícia

Cachorro morre e mulher fica ferida em acidente no bairro Cruzeiro, em Caxias do Sul

Veículo que ela conduzia colidiu contra um poste, às 11h45min desta sexta-feira (26), na Rua Antônio Broilo

Alana Fernandes

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS