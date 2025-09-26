Cachorro morre e mulher fica ferida em acidente no bairro Cruzeiro, em Caxias do Sul

Guarda Municipal / Divulgação

Um cachorro morreu e uma mulher ficou ferida em um acidente no fim da manhã desta sexta-feira (26), em Caxias do Sul. O veículo que ela conduzia, um Renault Sandero, colidiu contra um poste na Rua Antônio Broilo, no bairro Cruzeiro, às 11h45min.

A ocorrência foi atendida pela Guarda Municipal (GM). Segundo a corporação, ela estava encaminhando o cachorro para o plantão veterinário quando perdeu o controle do veículo e atingiu a estrutura de concreto.

A mulher foi socorrida pelo Samu e encaminhada para atendimento hospitalar.