Bom Jesus se torna oficialmente a Capital Estadual do Queijo Artesanal Serrano 

Produto tradicional dos Campos de Cima da Serra movimenta 1,5 mil famílias. Juliano Gambini / RBS TV

A cidade de Bom Jesus se tornou oficialmente a Capital Estadual do Queijo Artesanal Serrano. O município recebeu o título na tarde desta sexta-feira (5) na Expointer, onde o governador Eduardo Leite sancionou o Projeto de Lei 512/2023.

A produção do queijo artesanal serrano começou há mais de dois séculos. As fazendas dos Campos de Cima da Serra foram pioneiras na fabricação do alimento.

Com características peculiares, como o sabor e a textura únicas, o alimento é resultado de técnicas de produção artesanal aliadas à matérias-primas locais (gado de corte e pastagem), adaptadas ao clima da região.

Produto de grande importância cultural e econômica no Estado, o queijo artesanal serrano figura como uma das principais fontes de renda de pecuaristas familiares.

Título deverá refletir nas vendas

Cláudio Guglieri, da agroindústria Queijaria Don Boschi, é um dos expositores de Bom Jesus presentes na Expointer. Ele celebrou a conquista do título e projeta um aumento nas vendas a partir da novidade.

— Esse queijo já tem uma história. Começou com os tropeiros, em torno de 1.700. Eles trocavam o produto por outras mercadorias em São Paulo e outros Estados. E, hoje, Bom Jesus se torna a Capital do produto. Esse é um argumento até para a venda — avalia.

Alexandre Liz (dir.) com com esposa e filho, no estande da Expointer. Darlene Silveira/Ascom Expointer / Divulgação

Já o produtor Alexander Liz, da Agroindústria Chácara dos Padres, também de Bom Jesus, avaliou o título como "a maior vitória que o povo gaúcho poderia ter”.