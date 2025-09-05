Bom Jesus se torna oficialmente a Capital Estadual do Queijo Artesanal Serrano 

A cidade de Bom Jesus se tornou oficialmente a Capital Estadual do Queijo Artesanal Serrano. O município recebeu o título na tarde desta sexta-feira (5) na Expointer, onde o governador Eduardo Leite sancionou o Projeto de Lei 512/2023.
A produção do queijo artesanal serrano começou há mais de dois séculos. As fazendas dos Campos de Cima da Serra foram pioneiras na fabricação do alimento.
Com características peculiares, como o sabor e a textura únicas, o alimento é resultado de técnicas de produção artesanal aliadas à matérias-primas locais (gado de corte e pastagem), adaptadas ao clima da região.
Produto de grande importância cultural e econômica no Estado, o queijo artesanal serrano figura como uma das principais fontes de renda de pecuaristas familiares.
Título deverá refletir nas vendas
Cláudio Guglieri, da agroindústria Queijaria Don Boschi, é um dos expositores de Bom Jesus presentes na Expointer. Ele celebrou a conquista do título e projeta um aumento nas vendas a partir da novidade.
— Esse queijo já tem uma história. Começou com os tropeiros, em torno de 1.700. Eles trocavam o produto por outras mercadorias em São Paulo e outros Estados. E, hoje, Bom Jesus se torna a Capital do produto. Esse é um argumento até para a venda — avalia.
Já o produtor Alexander Liz, da Agroindústria Chácara dos Padres, também de Bom Jesus, avaliou o título como "a maior vitória que o povo gaúcho poderia ter”.
— O Rio Grande do Sul, durante muitos anos, foi esquecido quando se falava de queijo. Ninguém tinha valorizado o nosso Estado dessa maneira. Quando participamos de concursos pelo Brasil e mundo afora, trazemos medalhas. Trazemos o reconhecimento para o Rio Grande do Sul. Então, é uma felicidade que o governo comece a valorizar o produtor rural — celebra.