Blitz flagra caminhão com 659 multas acumuladas em Caxias do Sul

Um caminhão com 659 multas acumuladas foi flagrado durante uma blitz na manhã desta quarta-feira (10), em Caxias do Sul. A operação, com foco em veículos de carga, foi realizada pela Fiscalização de Trânsito, com o apoio da Brigada Militar, na Perimetral Sul, no bairro Kaiser.
Segundo a Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade Urbana, o veículo recolhido soma 147 infrações a vencer, 379 vencidas e 133 aguardando prazo de defesa, o que representa um débito de mais de R$ 182 mil.
Outros 85 veículos foram abordados, entre 8h e 11h30min, sendo 28 autuados, totalizando 31 infrações. Ao todo, três caminhões foram recolhidos e 10 documentos de veículos foram retidos para vistoria.