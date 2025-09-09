Geral

Bento Gonçalves sedia Festival de Balonismo entre os dias 9 e 12 de outubro 

Evento será realizado na Fundaparque e terá voos partindo também dos bairros São Roque e Fátima, além de shows, Night Glow, food trucks e brinquedos infláveis

