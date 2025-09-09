Bento Gonçalves sedia Festival de Balonismo entre os dias 9 e 12 de outubro 

A prefeitura de Bento Gonçalves anunciou, nesta terça-feira (9), as datas do 7ª Festival de Balonismo. O evento ocorrerá de 9 a 12 de outubro, na Fundaparque, marcando também o aniversário de 135 anos do município. Ao todo, serão 14 balões participantes, sendo três deles especiais para o chamado Night Glow, espetáculo noturno com estruturas iluminadas.
O festival terá voos competitivos partindo também dos bairros São Roque e Fátima, além de shows, food trucks e brinquedos infláveis.
— O festival será realizado dentro de todos os quesitos de segurança. Um evento belíssimo de integração social. Mesmo quem não for até o evento vai ver o balão da sua casa, no interior. Vamos entregar um evento grandioso — garantiu o diretor técnico do Festival de Balonismo, Ricardo Lima.
Durante a apresentação nesta terça, a prefeitura apresentou dados turísticos do município. Segundo o levantamento, mais de 888 mil visitantes passaram por Bento Gonçalves até o mês de agosto.