Beneficiários do Ipam, de Caxias do Sul, poderão fazer prova de vida a partir do comparecimento nas eleições de 2026

Permanecerão, ainda, as possibilidades de fazer o processo de forma online, por meio do site do instituto, e presencialmente no setor de atendimento

