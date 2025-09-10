Beneficiários do Ipam, de Caxias do Sul, poderão fazer prova de vida a partir do comparecimento nas eleições de 2026

Um termo de cooperação entre o Instituto de Previdência e Assistência Municipal (Ipam) e o Tribunal Regional Eleitoral permitirá mais facilidade e menos burocracia no processo de prova de vida dos aposentados e pensionistas.
O objetivo é a utilização dos dados e informações eleitorais para fins de comprovação de vida a partir das votações ou justificativas de ausência já a partir das eleições de 2026.
Permanecerão, ainda, a possibilidade de fazer o processo de forma online, por meio do site do Instituto, neste link, ou presencialmente no setor de atendimento do Ipam.
— Essa parceria com o Tribunal Regional Eleitoral facilitará a vida dos segurados que comparecerem para votar ou justificar ausência já a partir das próximas eleições, pois evitará suspensão do pagamento de benefícios por falta de realização da prova de vida, diminuindo-se a burocracia com segurança para todas as partes envolvidas — explica o presidente do Instituto, Gustavo Machado.