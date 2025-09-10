Beneficiários do Ipam, de Caxias do Sul, poderão fazer prova de vida a partir do comparecimento nas eleições de 2026

Um termo de cooperação entre o Instituto de Previdência e Assistência Municipal (Ipam) e o Tribunal Regional Eleitoral permitirá mais facilidade e menos burocracia no processo de prova de vida dos aposentados e pensionistas.

O objetivo é a utilização dos dados e informações eleitorais para fins de comprovação de vida a partir das votações ou justificativas de ausência já a partir das eleições de 2026.

Permanecerão, ainda, a possibilidade de fazer o processo de forma online, por meio do site do Instituto, neste link, ou presencialmente no setor de atendimento do Ipam.

