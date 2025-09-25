Beneficiários do Bolsa Família em Caxias devem buscar UBSs para atualização semestral

Bruno Todeschini / Agencia RBS

Os beneficiários do programa Bolsa Família (crianças de zero a sete anos incompletos, gestantes e mulheres de 14 a 44 anos) devem ir até a UBS mais próxima, em Caxias do Sul, para realizar a atualização semestral de acompanhamento de saúde.

O prazo se encerra em 30 de dezembro e, caso não cumprido, pode resultar na suspensão, bloqueio ou cancelamento do benefício.

O objetivo é ofertar o pré-natal para gestantes, o cumprimento do calendário vacinal e a verificação do estado nutricional das crianças. Os dados coletados são encaminhados ao Ministério da Saúde.