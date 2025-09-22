Geral

 Reforço 
Notícia

Batalhões da Brigada Militar de Nova Prata e Vacaria recebem o reforço de 48 policiais 

Agentes participaram de treinamento sobre a região, conhecendo as principais características da região, bem como índices de ocorrências. Do total, 33 policiais irão prestar serviço em Vacaria e os demais 15 serão alocados em Nova Prata 

