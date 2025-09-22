Batalhões da Brigada Militar de Nova Prata e Vacaria recebem o reforço de 48 policiais 

Novos agentes irão atuar nos batalhões de Nova Prata e Vacaria. Comunicação Social do 10º BPM / Divulgação

Um grupo de 48 novos policiais se juntou à 3ª Companhia Independente de Nova Prata e ao 10º Batalhão de Polícia Militar de Vacaria nesta semana. Desse total, 33 policiais serão encaminhados para Vacaria e os outros 15 irão se integrar à Nova Prata. Os agentes iniciam as atividades nessa terça-feira (23).

Os policiais foram recepcionados na tarde desta segunda-feira (22), em Vacaria, em uma solenidade com a presença do comandante regional, coronel PM Luis Fernando Becker; do comandante do 10º BPM, tenente-coronel PM Laudemir da Rosa Gomes; e da comandante da 3ª Cia Independente, capitã PM Caroline Bresolin.