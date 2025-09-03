Geral

Prepara a bombacha
Baitaca, Quarteto Coração de Potro e Os Monarcas: confira os destaques dos Festejos Farroupilhas 2025 de Caxias do Sul

Programação começa no dia 11 nos Pavilhões da Festa da Uva. Desfile Farroupilha está confirmado para o dia 20 de setembro, às 14h, na Rua Sinimbu 

Pioneiro

