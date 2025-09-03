Baitaca, Quarteto Coração de Potro e Os Monarcas: confira os destaques dos Festejos Farroupilhas 2025 de Caxias do Sul

Evento acontece nos Pavilhões da Festa da Uva, a partir da próxima semana Neimar De Cesero / Agencia RBS

Começa na próxima semana a programação dos Festejos Farroupilhas 2025, em Caxias do Sul. A programação ocorre de 11 a 21 de setembro, nos Pavilhões da Festa da Uva. As atividades começam no dia 11, quinta-feira, com entrada gratuita ao público.

Entre as atrações confirmadas na primeira noite estão as apresentações artísticas de Paulinho Silva e Convidados e Grupo Carqueja, além das primeiras provas de laço.

A programação se estende pela sexta, sábado e domingo e segue durante a semana a partir do dia 15 de setembro. Nos demais dias, o público poderá acompanhar as apresentações de danças tradicionais, gineteadas, tertúlias e bailes. Entre os nomes confirmados estão Baitaca, Joca Martins, Quarteto Coração de Potro e Os Monarcas, com baile que encerra a programação no domingo (21).

Conforme Rodrigo Ramos, coordenador da 25ª Região Tradicionalista de Caxias do Sul, organizadora do evento, o acesso aos Pavilhões da Festa da Uva será cobrado nos dias 12, 13, 14, 19, 20 e 21, respectivamente nas sextas, sábados e domingos. Mediante o pagamento de R$ 15 o público terá acesso à programação e também as apresentações e bailes previstos nos dias.

Outro tradicional momento esperado da programação é o Desfile Farroupilha, agendado para o sábado (20), às 14h, na Rua Sinimbu. Ainda, entre 11 e 14 de setembro, também ocorre o 31º Rodeio Crioulo Nacional e 2º Rodeio Crioulo Internacional de Caxias do Sul.

Segundo Rodrigo Ramos, o espaço para acampamentos já está lotado. Os ambientes da feira multissetorial também teve os espaços totalmente vendidos. Ainda, o público encontrará três praças de alimentação, todas com os estantes lotados para a venda de diferentes tipos de alimentos. Também haverá mostra do artista plástico Anilto Caureo.

— Estamos com artistas de renome do primeiro ao último dia. Serão 11 dias com muitas atividades campeiras, artísticas e culturais. Caprichamos bastante para que o público possa participar e aproveitar cada dia — comenta.

A programação completa dos eventos, incluindo as provas campeiras, será disponibilizada nas redes sociais da 25ª Região Tradicionalista de Caxias do Sul. Confira os destaques:

De 11 a 14 de setembro:

31º Rodeio Crioulo Nacional

2º Rodeio Crioulo Internacional de Caxias do Sul

Contraponto de Gineteada – Brasil x Uruguai x Argentina

11 de setembro – Quinta-feira

20h: Paulinho Silva e Convidados

21h30: Grupo Carqueja

12 de setembro – Sexta-feira

21h30min: Joca Martins

23h: Baile com Ytamar Gomes e Grupo Estância

13 de setembro – Sábado

19h: Abertura Oficial (Cancha de Laço Coberta)

21h30min: Robson Boeira

23h: Baile com Grupo Matizes

14 de setembro – Domingo

20h: Baitaca

15 de setembro – Segunda-feira

20h: Grupo Obras do Rei

21h30min: Grupo Fundamento Tchê

16 de setembro – Terça-feira

15h: Baile da 3ª Idade com Grupo Os Camponeses

20h: Fabiano Quilante

21h30min: Espedito Abrahão e Os Campeiros

17 de setembro – Quarta-feira

15h: Baile da 3ª Idade com Grupo Os Camponeses

19h30min: Comenda Irmãos Bertussi entregue pela Câmara Municipal de Caxias do Sul

21h30min: Érlon Péricles

18 de setembro – Quinta-feira

15h: Baile da 3ª Idade com Grupo Os Camponeses

20h: Daniel Berga e convidados

21h30min: Fábio Soares

19 de setembro – Sexta-feira

15h: Baile da 3ª Idade com Grupo Os Camponeses

21h30min: Quarteto Coração de Potro

23h: Baile à Moda Antiga com o Grupo Bailongo

20 de setembro – Sábado

14h: Desfile Farroupilha na Rua Sinimbu

17h: Festival Gildo de Freitas – Festival de Trovadores

21h30min: Grupo Macuco

23h: Baile com Grupo Cordiona

21 de setembro – Domingo

19h: Baile com Os Monarcas




















