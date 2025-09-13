Geral

Atenção, pacientes! 
Atendimentos no Centro Especializado em Saúde, em Caxias do Sul, serão remarcados após médicos pedirem exoneração 

Os pacientes devem aguardar o contato da Secretaria Municipal de Saúde, que irá indicar quando a consulta irá acontecer. Novos agendamentos com neurologia, dermatologia e reumatologia não serão agendados por enquanto 

