Atendimentos no Centro Especializado em Saúde, em Caxias do Sul, serão remarcados após médicos pedirem exoneração 

Segundo a prefeitura, únicos pacientes que podem buscar o CES na próxima semana são os que precisam renovar receitas médicas. Maicon Duarte / Divulgação prefeitura de Caxias do Sul

Pacientes de Caxias do Sul com consultas agendadas com neurologista, dermatologista e reumatologista, que seriam atendidos no Centro Especializado em Saúde (CES), na próxima semana, terão os atendimentos remarcados pela Secretaria Municipal de Saúde.

O anúncio foi feito na manhã deste sábado (13). Segundo a prefeitura, o reagendamento é necessário devido uma leva de exonerações solicitadas pelos próprios médicos. Em seis meses, 12 especialistas das áreas neurologia, dermatologia e reumatologia pediram desligamentos do município. No total, foram 15 desligamentos de médicos do Centro neste ano.

Os pacientes devem aguardar o contato da Secretaria Municipal de Saúde, que irá indicar quando o atendimento irá ocorrer. Ainda, novas consultas com essas especialidades não serão agendadas por enquanto.

— O mais importante é que, nesse momento, as pessoas não busquem o CES para realizar novos agendamentos, porque não temos agendas disponíveis. As pessoas vão se deslocar até lá e elas não vão ter a solução para o seu problema — alerta a secretária adjunta Daniele Meneguzzi.

Os únicos pacientes que podem buscar o CES na próxima semana são os que precisam renovar receitas médicas. Para esses casos, há outros profissionais disponíveis para atender a população e renovar as receitas médicas.

Leia Mais Operação de combate a perturbação ao sossego público interdita dois estabelecimentos em Caxias do Sul

Segundo a prefeitura, a Secretaria Municipal de Saúde já enfrentava a falta de profissionais para atender especialidades como neurologia, neurologia infantil, psiquiatria, dermatologia e reumatologia. Como medida para minimizar a espera, a administração anunciou, em julho, essas especialidades como as primeiras disponibilizadas no programa da Telessaúde.

Segundo Daniele, a Secretaria Municipal de Saúde já está em trâmites para a abertura de um edital de concurso e outro de contrato emergencial nos próximos dias. Outras possibilidades estudadas são a contratação de horas médicas ou convênios com prestadores externos.

— Temos pacientes que estão na fila de espera para a primeira consulta. Outro grupo é dos pacientes que precisam retornar para fazer revisões, para fazer uma reconsulta, para mostrar um exame. A nossa grande preocupação é com esse segundo grupo, porque precisamos agendar esses retornos. Ainda não sabemos quando, mas todos serão atendidos — afirmou Daniele.

Procurado para comentar os pedidos de exoneração ocorridos neste ano, o presidente do Sindicato dos Médicos de Caxias do Sul, Marlonei Santos, preferiu não comentar o caso.







