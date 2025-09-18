Atenção, motorista: Desfile Farroupilha altera o trânsito das ruas centrais de Caxias do Sul

As ruas centrais de Caxias do Sul terão bloqueios neste sábado (20), em função do Desfile Farroupilha. O evento tradicionalista ocorre a partir das 14h, na Rua Sinimbu, que estará totalmente bloqueada desde as 12h30min da Rua Vereador Mário Pezzi até a Visconde de Pelotas.

A prefeitura informa que os ônibus do transporte coletivo farão desvios pelas ruas Visconde de Pelotas, Bento Gonçalves e Vereador Mário Pezzi para acessarem novamente a Sinimbu.

Parte da Rua Os Dezoito do Forte, a partir da Dr. Montaury, terá bloqueio parcial para a dispersão dos participantes do desfile.