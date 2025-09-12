Área central de Caxias do Sul será contemplada com mutirão para retirada de fios sem uso na próxima terça-feira

Mutirões devem ser mensais. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Começam na próxima terça-feira (16) os mutirões de limpeza e ajustes da fiação instalada nos postes de energia elétrica pela prefeitura de Caxias do Sul. A iniciativa será coordenada pela Secretaria Municipal de Gestão Urbana e terá parceria com a RGE, concessionária de energia elétrica, e com as empresas de telefonia.

De acordo com o secretário Rodrigo Webber, baseado em experiências anteriores, nos últimos mutirões, a média diária de fios retirados gira em torno de 500 a 600 metros por dia. O primeiro mutirão ocorrerá na Rua Alfredo Chaves, na área central. A partir de então, a previsão é realizar um mutirão por mês, com vias escolhidas conforme avaliação da secretaria.

— O intuito não é ter fim e, sim serem realizados mensalmente (os mutirões) até conseguirmos minimizar essa poluição visual que temos hoje. Não temos certeza de quantos fios poderão ser removidos de empresas que não prestam mais esses serviços, só após o início da ação para termos essa certeza — antecipa Webber.

Nos mutirões, a RGE vai participar com caminhões de apoio e operadores especializados. O trabalho será conjunto com as equipes da secretaria e das empresas de telefonia, garantindo que apenas os cabos em desuso sejam retirados.

Retomada das atividades