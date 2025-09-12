Geral

Retomada das atividades
Área central de Caxias do Sul será contemplada com mutirão para retirada de fios sem uso na próxima terça-feira

Primeiros trabalhos ocorrerão na Rua Alfredo Chaves. O foco será remover os cabos inutilizados 

Gabriela Alves

