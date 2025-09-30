Geral

Religiosidade
Notícia

Arcebispo metropolitano de Porto Alegre celebra missa neste domingo na Catedral de Caxias

Cardeal dom Jaime Spengler preside a celebração especial dentro da programação do tríduo preparatório para a Festa de Santa Teresa D’Ávila

Pablo Ribeiro

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS