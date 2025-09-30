Arcebispo metropolitano de Porto Alegre celebra missa neste domingo na Catedral de Caxias

Cardeal Spengler é arcebispo metropolitano de Porto Alegre e presidente da CNBB. Tiziana FABI / AFP

A Catedral Diocesana de Caxias do Sul receberá, neste domingo (5), uma celebração especial dentro da programação do tríduo preparatório para a Festa de Santa Teresa D’Ávila 2025. O cardeal dom Jaime Spengler, arcebispo metropolitano de Porto Alegre, presidirá a Santa Missa das 19h, que terá como tema Em Cristo, a Esperança dos Jovens.

De acordo com a Diocese, o segundo dia do tríduo será um momento histórico, marcado por duas comemorações significativas: os 150 anos da chegada dos imigrantes italianos ao Rio Grande do Sul e os 125 anos da Catedral Santa Teresa.

Em junho deste ano, o cardeal dom Jaime Spengler, que também é presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), foi nomeado pelo papa Leão XIV membro do Dicastério para os Institutos de Vida Consagrada e Sociedade de Vida Apostólica da Santa Sé, no Vaticano.

Festa de Santa Teresa D’Ávila segue até o dia 15

Com o lema Com Santa Teresa, peregrinos da Esperança, a Festa de Santa Teresa D’Ávila 2025 teve início no último domingo (28) e segue até o dia 15 de outubro, em Caxias do Sul.

Neste ano, os festejos celebram os 125 anos de dedicação da Catedral Santa Teresa, então Igreja Matriz da localidade até a criação da Diocese de Caxias do Sul em 1934, e os 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul.

O tríduo em honra à padroeira seguirá pelos domingos seguintes. No dia 12, às 19h, coincidindo com a solenidade de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, a celebração será presidida por dom José Gislon, bispo diocesano de Caxias do Sul. O tema da noite será Na Cruz de Cristo, nossa Esperança.

Na segunda-feira, 13 de outubro, após a missa das 19h, haverá uma apresentação especial da Orquestra Acadêmica da UCS. No dia 14, às 19h, ocorrerá a Celebração Eucarística solene que marcará a comemoração oficial dos 125 anos da dedicação da Igreja Catedral. Presidida por dom José Gislon, a missa terá como tema Igreja, Povo de Deus peregrino da Esperança.