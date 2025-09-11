Geral

Após reajuste, ICMBio afirma que concessionária não é impedida de cobrar menos por ingressos aos cânions de Cambará

Urbia aumentou o preço dos bilhetes de R$ 102 para R$ 107 para acesso nos Parques Nacionais de Aparados da Serra e Serra Geral. Instituto federal afirma que contrato prevê reajuste do valor máximo a ser cobrado, mas empresa não é obrigada a aplicá-lo

Bruno Tomé

