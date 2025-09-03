Geral

Projeto de lei
Notícia

Após morte de menina, pais sugerem criar protocolo de emergência em escolas de Caxias do Sul 

Valentina Vargas de Morais, 8 anos, teve uma parada cardíaca na escola municipal Santa Corona, no início de agosto, e morreu em um hospital. Família alega que houve problemas no socorro

Pioneiro

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS