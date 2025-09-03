Após morte de menina, pais sugerem criar protocolo de emergência em escolas de Caxias do Sul 

Foi entregue na Câmara dos Vereadores, na última sexta-feira (29), um projeto de lei que pede a criação de um protocolo de emergência nas escolas de Caxias do Sul. A sugestão é do casal Daniel Felipe de Morais, 39 anos, e de Muriel Vargas, 41.

Morais e Muriel são pais de Valentina Vargas de Morais, 8. A menina morreu em 6 de agosto, em um hospital, depois de ter sofrido uma parada cardíaca na Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Corona, na volta às aulas, em 5 de agosto, quando estava em uma aula de educação física. Valentina tinha uma cardiopatia.

No projeto, os pais sugerem que o protocolo seja utilizado para garantir a segurança, integridade física e psicológica dos estudantes, professores e outros profissionais das escolas.

Os autores sugerem situações como paradas cardiorrespiratórias, desmaios, crises convulsivas, queimaduras, fraturas, cortes profundos ou sangramentos intensos e intoxicação ou envenenamento para o protocolo, bem como qualquer outra situação que coloque as pessoas em risco.

Entre as ações sugeridas no protocolo é, em primeiro lugar, o acionamento do Samu e a realização dos primeiros socorros por parte da escola. Além disso, pedem que cartazes sejam colocados nas escolas com os contatos de emergência.

Outras sugestões são de canais de integração com as forças de segurança e um canal de comunicação rápido com a família em situações consideradas críticas.

Conforme o projeto, a ideia é que cada escola elabore um plano e que a Secretaria Municipal de Educação (Smed) organize capacitações semestrais.

Em nota, a Smed afirma que realiza capacitações voltadas aos primeiros socorros desde 2022. Uma delas, o Curso de Brigadista, que já estava agendado previamente, ocorreu na última sexta-feira (29/8) e envolveu mais de 40 servidores, a maior parte ligados a escolas. Confira a íntegra abaixo.

O caso de Valentina

Valentina, que tinha uma cardiopatia congênita, estaria na educação física quando sofreu a parada cardíaca. Os pais, contudo, alegam que problemas teriam ocorrido no socorro, o que teria atrasado o atendimento médico que a menina deveria receber.

— Recebemos uma ligação porque a Valentina tinha desmaiado e corremos para escola. Ela estava com os olhos abertos e toda 'pretinha'. Ela estava em parada cardíaca, não estava em desmaio — relembrou o pai.

Morais diz que foi o primeiro a realizar massagem cardíaca na filha na calçada da escola. O pai também relata que levou a criança a um hospital de carro, com a ajuda de um secretário da escola.

Ele afirma que a escola não ligou para o Samu e, sim, para um serviço de emergência, que não soube identificar:

— Enquanto eu estava fazendo massagem cardíaca na minha filha, me passaram o telefone. Eu tentei descrever o que estava acontecendo. Eu falei, vem logo, porque é uma parada cardíaca e ela usa a marca-passo. Nisso, eu ouvi do outro lado da ligação alguém falando que não poderia ajudar, que era para ligar para o 192.

A situação é apurada pela Polícia Civil. Em nota, a Smed afirma que a direção da escola acionou o Samu e que a decisão de levar a menina ao hospital por outro meio foi do pai.

Confira a nota da secretaria na íntegra:

"A Secretaria Municipal da Educação (Smed) se solidariza com a família da estudante e com a comunidade escolar. Também esclarece que, considerando o histórico de saúde da aluna, a escola solicitou previamente à família autorização formal por escrito para a participação da estudante em atividades físicas, a qual foi devidamente concedida e arquivada pela instituição de ensino.

Sobre o ocorrido, a Smed informa que, tão logo a situação foi identificada, a escola comunicou imediatamente os responsáveis legais da aluna — que residiam próximo à instituição — e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ressalta-se que a decisão de realizar o deslocamento da estudante por meio particular partiu exclusivamente do pai, tendo sido utilizado, para isso, o veículo particular de um funcionário da escola.

O atendimento psicológico especializado para a família foi colocado à disposição pelo Município.