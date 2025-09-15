Geral

SUS
Notícia

Após exonerações de médicos, prefeitura de Caxias do Sul lança novo concurso para contratação de profissionais da saúde

Os salários variam entre R$ 5.524,52 e R$ 18.414,99, para cargas horárias de 12 horas a 40 horas semanais

Pioneiro

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS