Após exonerações de médicos, prefeitura de Caxias do Sul lança novo concurso para contratação de profissionais da saúde

Após comunicar o reagendamento de consultas com especialistas em função de pedidos de exoneração, a prefeitura de Caxias do Sul lançou um novo concurso público com vagas destinadas a médicos. As inscrições estão abertas desde esta segunda-feira (15) e devem ser realizadas pelo site da Legalle Concursos até as 23h59min do dia 28 de setembro. O valor da inscrição é de R$ 130.

Ao todo, são 34 vagas disponíveis, além de cadastro reserva, para as funções de dermatologista, ginecologista e obstetra, hematologista e hemoterapeuta, neurologista, neurologista pediatra, pediatra, psiquiatra, psiquiatra da infância e adolescência, reumatologista e médico da Estratégia de Saúde da Família.

Os salários variam entre R$ 5.524,52 e R$ 18.414,99, para cargas horárias de 12 horas a 40 horas semanais. Entre os benefícios, está o auxílio-alimentação no valor de R$ 854,70. Além da a área da saúde, o concurso também oferece vagas para contador, Engenheiro de Segurança do Trabalho e Engenheiro Eletrônico.

O edital completo está disponível nos sites da Legalle Concursos e na página da prefeitura de Caxias do Sul.

Reprodução / Reprodução

Desligamentos motivaram novo concurso, diz prefeitura

Segundo a prefeitura, o concurso ocorre em função de exonerações de profissionais registradas ao longo deste ano. Em seis meses, 12 especialistas das áreas neurologia, dermatologia e reumatologia pediram desligamentos do município. No total, foram 15 saídas de médicos Centro Especializado em Saúde (CES) desde janeiro.

Diante deste cenário, a prefeitura informou, no último sábado, que as consultas com neurologista, dermatologista e reumatologista desta semana serão remarcadas.