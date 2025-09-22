Geral

Atenção, motorista!
Notícia

Após chuva, travessia de balsa entre Santa Tereza e São Valentim do Sul é suspensa

De acordo com a operadora do serviço, o Rio Taquari apresenta forte correnteza e presença de galhos, o que oferece risco à navegação neste início de semana

Pioneiro

