Após chuva, travessia de balsa entre Santa Tereza e São Valentim do Sul é suspensa

A travessia de balsa entre Santa Tereza e São Valentim do Sul foi suspensa temporariamente nesta segunda-feira (22), após a chuva forte do fim de semana.
De acordo com a empresa Lacel, que opera o serviço, o Rio Taquari apresenta forte correnteza e presença de galhos, o que oferece risco à navegação.
Pelas redes sociais, a empresa ainda comunicou que a operação só será retomada "quando houver condições adequadas para uma travessia segura". As atualizações são publicadas por meio do Instagram @lacelestaleiro.