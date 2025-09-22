Após chuva, travessia de balsa entre Santa Tereza e São Valentim do Sul é suspensa

A travessia de balsa entre Santa Tereza e São Valentim do Sul foi suspensa temporariamente nesta segunda-feira (22), após a chuva forte do fim de semana.

De acordo com a empresa Lacel, que opera o serviço, o Rio Taquari apresenta forte correnteza e presença de galhos, o que oferece risco à navegação.

Leia Mais Ponte entre Caxias do Sul e Nova Petrópolis é bloqueada em virtude da cheia do Rio Cai