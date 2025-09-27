Ao completar 80 anos, Aeroclube de Garibaldi busca a reabertura da escola de pilotagem

Estrutura foi inaugurada em 4 de setembro de 1945. Ulisses Castro / Agencia RBS

Quantas histórias cabem em 80 anos? E é exatamente nessa marca de oito décadas que chega o Aeroclube de Garibaldi em setembro de 2025. Para celebrar os desafios, as vitórias e projetar o futuro, uma grande festa está programada para acontecer neste sábado (27) na sede, que fica na Rua Luiz Grigoletti, no bairro Alfândega (confira mais abaixo).

Fundado em 4 de setembro de 1945 pelo empresário Itaner Rossi, o aeroclube surgiu com o propósito de formar pilotos e fomentar a aviação civil e desportiva na região. Muitas das memórias desses 80 anos estão guardadas em uma pasta sob os cuidados de Francisco Tedesco, 68 anos, ex-piloto e ex-presidente do aeroclube. Ele é filho de Gilmar Tedesco, que também presidiu o aeroclube. Chico, como é conhecido, é uma verdadeira enciclopédia do local.

— Devo muito ao meu pai, com oito anos eu já estava aqui junto. Para mim, hoje é bom, mas gostaria de estar mais envolvido. Voei, fiz (cerca de) 400 horas de voo, é uma recordação da minha infância, do meu pai, na minha vida, por isso guardo esse material — recorda Tedesco, com olhar atencioso para cada foto, reportagem e anotações.

De acordo com uma pesquisa histórica feita por Luciana Zanonato, atual diretora social do Aeroclube de Garibaldi, as instalações do clube foram inauguradas em maio de 1949, com a presença de Assis Chateaubriand e Joaquim Pedro Salgado Filho, ex-ministro da Aeronáutica do Brasil. Na ocasião, foi recebida uma aeronave doada pela Campanha Nacional de Aviação. A primeira pista de pouso contava com 600 metros de comprimento e 30 metros de largura.

Tedesco recorda que o primeiro piloto-instrutor do aeroclube foi Norberto Cruxen, em 1949, ano em que iniciou a escola. O pai de Chico, Gilmar, foi um dos primeiros alunos a se formar, no ano de 1950, ao lado de Osvaldo Campos. As aulas na escola seguiram até 2002.

— Em 1969 foi um ano áureo. O instrutor era o Edelmar Pezzini, que também deu instrução em Caxias. Foi um ano de auge porque tínhamos alunos que vinham de Caxias, Farroupilha, Bento, Porto Alegre, São Leopoldo. De 1969 até praticamente os anos 2000 foram áureos — conta Chico Tedesco.

Nos últimos anos, o comandante Cesar Luiz Lorenzon, 61, além de mecânico, é o piloto que mais possui formação e conhecimento de aeronaves. As aulas, conforme ele, compreendem cinco disciplinas teóricas, como meteorologia, regulamento de tráfego aéreo, conhecimentos técnicos, navegação e teoria de voo, além de 40 horas de voo. Um dos objetivos é a reabertura da escola de pilotagem, homologada e experimental:

— O aeroclube sem escola praticamente não tem identidade, tem que ter uma escola para formar novos pilotos e dar continuidade, porque vamos perdendo e não teremos piloto para voar nossas aeronaves — afirma Lorenzon.

Da fundação até o início dos anos 2000, mais de 240 pilotos foram formados na entidade, alguns seguiram carreira na aviação comercial no Brasil e no Exterior.

Queda da sede e pouso presidencial

São diversos os fatos históricos que marcaram esses 80 anos do aeroclube. Como em abril de 1952, quando Gilmar Tedesco e Itaner Rossi voaram de Garibaldi até Buenos Aires, capital da argentina, em um CAP-4 Paulistinha. E quem guarda algumas das histórias dessa época na memória é Léo Gusso, conhecido como “o homem da meteorologia” — ele ministrava aulas dessa disciplina na escola de formação de pilotos.

— (Eles) saíam de Garibaldi e iam para Montevidéu, Buenos Aires, em uma época que não se falava em tecnologia com GPS, celular, computador, nada disso existia. E como eles faziam uma navegação tão precisa para chegar lá? Isso é um fato muito interessante, antes de decolar, faziam o chamado briefing de voo na carta, (por exemplo) Garibaldi a Montevidéu, quantos graus na bussola, e quais alternativas encontrar em mau tempo e ventos contrários, faziam tudo isso na parte técnica e prática nos estudos. Uma das coisas que me chamou a atenção é que eles iam pela linha férrea (como um guia) — recorda Gusso.

De 1955 a 1957, ocorreu o prolongamento da pista de pouso para 1,2 mil metros de comprimento por 60 metros de largura. Mas, em 1960, um vendaval destruiu por completo o hangar e quatro aeronaves. E foi da força da comunidade que reergueu o local, que foi com obras finalizadas em 1963. Em 26 de outubro de 1975, foi inaugurado o asfaltamento da pista em parceria com a prefeitura e o governo do Estado.

O pouso do então presidente João Baptista Figueiredo, em 10 de julho de 1981, foi o único de alguém no exercício do cargo no Aeroclube de Garibaldi. Na ocasião, ele esteve na cidade para a abertura da 1ª Fenachamp, evento, aliás, que tem a edição de 2025 prestes a começar: será de 2 a 26 de outubro.

Restauração de aeronave da Segunda Guerra

Em maio deste ano, após dois anos e meio de trabalho, o aeroclube finalizou a restauração da aeronave Fairchild PT-19, de matrícula PP-HQM, da Segunda Guerra Mundial. Uma grande festa marcou o primeiro voo, conduzido pelo piloto César Lorenzon, que tem o nome adesivado na aeronave, e o copiloto Leonardo Zanonato.

O avião, encomendado pela Força Aérea Brasileira (FAB) em 1942, tem fabricação norte-americana e serviu para o treinamento, no Rio de Janeiro, de pilotos que depois eram enviados ao conflito na Europa.

Aeronave Fairchild PT-19, da Segunda Guerra Mundial. Ulisses Castro / Agencia RBS

Conforme pesquisa de Luciana Zanonato, o avião pertencia ao Aeroclube de Caxias do Sul e foi permutado com o Aeroclube de Garibaldi por outros dois aviões, mas de modelo CAP-4, o popular “Paulistinha”.

Outro avião histórico do aeroclube é o Neiva P-56C, que pertence ao clube desde 1975. Em 1990, o aeroclube abrigou, pela primeira vez, os Tucanos da Esquadrilha da Fumaça. Posteriormente, a entidade também recepcionou a Esquadrilha nos anos de 2009, 2010 e 2011.

Apoio logístico na tragédia

O Rio Grande do Sul viveu, entre o final de abril e o início de maio de 2024, a maior tragédia climática já registrada no Estado. Após dias consecutivos de muita chuva, deslizamentos e vidas perdidas, rodovias ficaram por um longo período interditadas. Os apoios emergenciais foram, em sua grande maioria, aéreos. E o aeroclube de Garibaldi teve um papel fundamental nisso.

O local se transformou em um ponto estratégico para as operações de recebimento, triagem e distribuição de donativos, oferecendo suporte logístico e humano aos municípios e vítimas atingidos.

— Foi algo voluntário (que começou) pequeninho, e de repente (cresceu), porque o ponto estratégico de localização do aeroclube com relação das áreas das enchentes era muito próximo. Houve uma movimentação do sol nascer ao sol se pôr — se recorda Léo Gusso.

As metas para o futuro

Além da reabertura da escola, o aeroclube tem diversos objetivos para o futuro, como a aquisição ou locação de uma aeronave mais moderna para a escola e a homologação do sistema de balizamento, que foi inaugurado no ano passado.

A compra ou locação de mais aeronaves e a construção de um outro hangar estão entre os objetivos. Ulisses Castro / Agencia RBS

Outra meta é a construção de mais um hangar, possibilitando a hangaragem de mais aviões, com o objetivo de atrair mais movimento ao clube e, consequentemente, novos pilotos e sócios frequentadores. Todos esses objetivos são para manter a história viva do aeroclube, e sendo passada de geração para geração:

— Desde criança, como eu moro aqui perto, sempre fui curioso em ver aeronaves voando e subia nos morros para ver os aviões, me dirigi ao aeroclube em 1991, e a partir daí comecei a me entusiasmar e o aeroclube e aviação para mim são uma estrela guia, gosto muito de repassar aquilo que aprendi, fui um incentivador do aeroclube — afirma o comandante Cezar Lorenzon sobre a importância do local.

Uma grande festa

Uma grande festa está marcada para este sábado aberto a toda a comunidade. Um almoço está marcado para as 12h e, após, a Banda Marcial Integração do Aeroclube de Garibaldi realizará uma apresentação em homenagem à data. Em seguida, caso as condições meteorológicas sejam favoráveis, a aeronave Fairchild PT-19 fará um voo demonstrativo.

Conforme Luciana Zanonato, diretora do aeroclube, não haverá compra de ingressos para almoço no local, no entanto, todos podem participar do evento, a entrada é um quilo de alimento não perecível. Por outro lado, food trucks estarão por lá a tarde toda para quem não aderir ao almoço.