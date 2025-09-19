Anunciada em 2024, cafeteria no Memorial Atelier Zambelli terá projeto incluído no chamamento público do teleférico, em Caxias do Sul

O Memorial Atelier Zambelli foi inaugurado em dezembro de 2004. Atualmente, as visitas ocorrem apenas por agendamento. Porthus Junior / Agencia RBS

Mais de um ano após ter sido anunciado, o projeto de instalação de uma cafeteria junto ao Memorial Atelier Zambelli, que fica no subsolo do monumento Jesus Terceiro Milênio, nos Pavilhões da Festa da Uva, deve ter um andamento prático.

A intenção, segundo o presidente da empresa Festa da Uva S.A., Milton Corlatti, é de que a proposta seja inserida, agora, no mesmo chamamento público do teleférico, que prevê ligar o Monumento Jesus Terceiro Milênio à Casa de Pedra. De acordo com ele, a ideia é de que uma mesma empresa assuma a administração dos dois serviços.

A cafeteria, segundo o projeto, ficará localizada onde hoje estão as obras de arte sacra, no subsolo, e parte das peças deverão ser transferidas para a capela, situada no andar acima. Entre as justificativas para a instalação, está o aumento no fluxo de visitantes no parque como um todo, a sustentabilidade financeira do memorial, além da geração de interações e trocas culturais entre moradores e turistas no espaço.

— Achamos melhor fazer tudo junto. O chamamento está quase pronto e, nele, vai constar o teleférico e a operação do café cultural, embaixo do Cristo — ressalta Corlatti.

Já proposta do teleférico prevê que o equipamento ligue o Monumento Jesus Terceiro Milênio, no Parque de Eventos da Festa da Uva, ao entorno da Casa de Pedra, em uma área ao lado da Rua Matteo Gianella, cuja utilidade pública e desapropriação foi assinada em julho pela prefeitura.

Em função de entraves burocráticos, ainda não há data oficial para lançamento do chamamento. Um prazo de oito meses é estimado para o estudo de viabilidade e, após, de até um ano para implantação do teleférico.

— Trabalhamos com uma previsão de entrega para 2027, 2028 — acrescenta o presidente da Festa da Uva S.A.

