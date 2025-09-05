Geral

Antônio Prado anuncia monumento em celebração aos 150 anos da Imigração Italiana

Lançamento da pedra fundamental da obra será neste sábado (6), às 9h. Investimento é de R$ 130 mil, provenientes de doações da comunidade

Luca Roth

