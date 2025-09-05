Antônio Prado anuncia monumento em celebração aos 150 anos da Imigração Italiana

Escultura destaca uma família que parte da terra natal rumo ao Rio Grande do Sul. Prefeitura de Antônio Prado / Divulgação

Neste sábado (6), às 9h, Antônio Prado irá lançar a pedra fundamental do monumento em celebração aos 150 anos da Imigração Italiana, assinalados em 2025, no pórtico de entrada da cidade. O ato será aberto ao público.

Confeccionada pelo escultor Vinicius Ribeiro, a obra destaca uma família — pai carregando bagagens e mãe com filho no colo —, que parte da terra natal rumo ao Rio Grande do Sul, em particular, à cidade de Antônio Prado. O investimento é de R$ 130 mil, provenientes de doações da comunidade.

Escultura será confeccionada em concreto armado, com dimensões de 2,20m de altura, 2,5m de largura e 70cm de profundidade. Prefeitura de Antônio Prado / Divulgação

A escultura será confeccionada em concreto armado, com dimensões de 2m20cm de altura, 2m5cm de largura e 70cm de profundidade — medidas que correspondem dos pés à cabeça do casal. Haverá, ainda, 1m5cm de base. A inauguração está prevista para ocorrer em novembro, durante a FenaMassa.

A iniciativa é do Círculo Cultural Ítalo-Brasileiro (Cibrap) e da Agência de Desenvolvimento do Patrimônio Cultural e Natural (Adesp), com apoio da prefeitura.