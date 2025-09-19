Animais do Gramadozoo celebram aniversário do zoológico e Revolução Farroupilha

Onça-preta aproveita costelão em celebração dos 17 anos do gramadozoo Gramadozoo / Divulgação

Neste sábado (20), o Gramadozoo celebra 17 anos. Além do aniversário do zoológico, também será comemorada a Revolução Farroupilha e, para celebrar, a equipe técnica preparou enriquecimentos ambientais com a temática das duas datas.

O puma e a onça-preta fizeram a festa com um costelão gaúcho. Também teve celebração para a família de bugios-pretos, que ganharam bolo recheados com frutas, legumes e folhas. O cardeal-amarelo ganhou ração, sementes e grãos das cores verde, amarela e vermelha.