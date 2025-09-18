Animais abandonados são resgatados pela CSG, que ajuda na busca por um novo lar 

Rafael Port e o gato Botinha. Acervo pessoal / Divulgação

Mesmo com inúmeras campanhas de conscientização sobre o abandono de animais domésticos em rodovias, que é crime ambiental, a Concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG), que administra rodovias da Serra, faz um alerta sobre o número de bichos encontrados, principalmente entre a região e o Vale do Caí. Somente neste ano, 38 animais foram resgatados pela equipe da concessionária — desde fevereiro de 2023 foram 132.

Segundo a CSG, os feridos são encaminhados para atendimento veterinário e, depois, seguem para um lar temporário e para feiras de adoções. Mas, de acordo com Juliana Berg, responsável pela comunicação interna da CSG, o trabalho vai além do simples recolhimento:

— Nós somos obrigados a retirar os animais da rodovia porque eles oferecem risco à segurança, podendo causar acidentes graves e até fatais. Mas o resgate é feito com todo cuidado, temos equipamentos específicos e equipes treinadas para garantir que não haja nenhum tipo de maus-tratos.

Ela ainda explica que, após o atendimento da equipe, os animais são levados ao Hospital Veterinário da UCS, em Caxias do Sul, para receber vacinas e tratamentos, conforme a necessidade. Os que estão em boas condições de saúde são encaminhados para a ONG Amigos Pets, parceira da CSG, que cuida da alimentação e dos cuidados até a adoção.

— Primeiro divulgamos as fotos para verificar se o animal possui tutor, já que muitos apenas fogem das suas casas. Caso ninguém reclame, ele vai para as feiras — diz Juliana.

Ela também faz um alerta importante:

— Abandono é crime. Os casos suspeitos são encaminhados às autoridades. Além disso, a CSG investe em tecnologia de monitoramento e, quando há identificação de responsáveis, realiza denúncias formais.

Finais felizes

O veterinário Rafael Eleseu Port, 36 anos, é voluntário no lar temporário Amigos Pets Caxias e, por meio do programa da CSG, conheceu e adotou o Botinha, um gato que foi atropelado e chegou até ele em estado grave, com fratura na pata esquerda e sinais de traumatismo.

O animal precisou passar por uma amputação, mas encontrou no cuidado do veterinário o suporte para se recuperar.

— Com o tempo, criamos um vínculo muito forte. O Botinha exigiu atenção especial no início, mas hoje leva uma vida ativa e feliz — conta Rafael.

Botinha nos primeiros dias de recuperação no seu novo lar. Acervo pessoal / Divulgação

Junto com o Botinha, Port também adotou uma cachorra, a Meg. Segundo o veterinário, a adoção reforçou ainda mais sua consciência sobre o impacto do abandono de animais e a importância de iniciativas como a da CSG:

— Ver a transformação do Botinha me mostrou o quanto um animal pode florescer quando recebe amor, cuidados e uma nova chance.

Como realizar a adoção

Para realizar a adoção dos animais resgatados em rodovias, é necessário acessar o site da CSG, onde estão as fotos dos animais, e enviar um e-mail para atendimento@csg.com.br. A equipe da CSG irá entrar em contato com as orientações para adoção.

