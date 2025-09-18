Geral

Abandono é crime
Notícia

Animais abandonados são resgatados pela CSG, que ajuda na busca por um novo lar 

Desde 2023, 132 bichos foram resgatados pela equipe da Caminhos da Serra Gaúcha (CSG) entre o Vale do Caí e Serra; destes, 64 ganharam uma nova família. Empresa alerta para grande número de abandonos

Camila de Oliveira

