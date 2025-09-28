Agente da Guarda Municipal de Montenegro é preso no interior de Farroupilha por agressão e ameaça à companheira  

A Brigada Militar de Farroupilha prendeu um homem de 38 anos, integrante da Guarda Municipal de Montenegro. Ele teria agredido a companheira, a ameaçado de morte e efetuado disparos com uma arma de fogo. O caso aconteceu na madrugada do sábado (27), na localidade de Linha Vicentina, no interior de Farroupilha.

Segundo o registro, os policiais foram acionados por um vigilante particular. Ele relatou que ouviu pedidos de socorro e ao menos três tiros na localidade citada.

Conforme a vítima, o homem teria a agredido fisicamente, a arrastado pelos cabelos e ameaçado matá-la e depois cometer suicídio. Ele também teria feito três disparos com a arma em direção a uma área de mata.

Assim que os policiais chegaram no local, uma mulher correu em direção à viatura, pedindo por ajuda. Ela apresentava ferimentos no braço direito. Ao abordar o homem, ele confirmou aos policiais que estava de posse de uma arma.

Os agentes revistaram um Toyota Corolla, que estava estacionado no acostamento. Dentro do veículo foi encontrada uma pistola calibre 9 milímetros, três carregadores, 27 munições e três cápsulas usadas.

Segundo a Brigada Militar, o suspeito integra a Guarda Municipal de Montenegro. Contudo, ele está afastado das funções há cinco meses. Já o relacionamento dele com a vítima das agressões se iniciou há três meses e já tem histórico de conflitos.

Diante da situação, o homem foi preso em flagrante. Tanto ele quanto a vítima foram encaminhados para atendimento médico em um hospital da região e, posteriormente, à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Farroupilha, onde o registro formal do fato foi realizado.



