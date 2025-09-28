Geral

Na Linha Vicentina 
Notícia

Agente da Guarda Municipal de Montenegro é preso no interior de Farroupilha por agressão e ameaça à companheira  

O homem teria agredido fisicamente a mulher, a arrastado pelos cabelos e ameaçado matá-la. Pedidos de socorro da vítima foram ouvidos por um vigilante, que acionou a polícia

Pioneiro

