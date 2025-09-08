Aeroporto de Caxias do Sul passa a contar com Wi-Fi liberado para usuários

Passageiros demandavam uma rede aberta no local, segundo a prefeitura. Porthus Junior / Agencia RBS

O Aeroporto Regional Hugo Cantergiani, de Caxias do Sul, agora conta com internet gratuita aos usuários. Os passageiros podem acessar um sinal de Wi-Fi liberado em todo o terminal.

Segundo a prefeitura, era uma demanda de quem frequenta o local. A rede aberta foi viabilizada por parceria entre o aeroporto e as companhias People Telecom e Smart.

A conexão de internet se chama "#AEROPORTO_LIVRE". De acordo com o diretor do Hugo Cantergiani, Cleberson Babetzki, ao acessar a rede, o usuário fará um cadastro, informando nome completo e número de telefone. Após, estará apto para utilizar o serviço.