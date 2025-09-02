Geral

Legislativo
Notícia

Adiado início da discussão do pacote de obras do Samae na Câmara de Vereadores de Caxias 

O projeto passaria pela primeira discussão na manhã desta terça-feira (2), quando recebeu uma emenda aditiva do vereador Claudio Libardi (PCdoB)

Renata Oliveira Silva

