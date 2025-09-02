Adiado início da discussão do pacote de obras do Samae na Câmara de Vereadores de Caxias 

A prefeitura tem tratado o pacote como o maior da história da cidade e afirma que as obras vão solucionar 90% dos alagamentos. Laura Piola / Divulgação

Foi adiado o início das discussões sobre o pacote de 83 obras do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. O motivo foi uma emenda aditiva do vereador Claudio Libardi (PCdoB), na manhã desta terça-feira (2). O projeto deve voltar para a pauta em breve.

O parlamentar pede que o Executivo inclua um artigo determinando que, nas vias contempladas pelo projeto, a pavimentação ou o recapeamento do asfalto só possam ser feitos depois da conclusão das obras de drenagem, canalização ou outras intervenções de infraestrutura já previstas.

Leia Mais Professora que agrediu criança de quatro anos em escola de Caxias é indiciada por maus-tratos qualificado

Na justificativa da emenda, Libardi destacou que, sem esse planejamento, "haveria desperdício de recursos públicos, já que o recorte de pavimento recém-feito elevaria os custos das obras". Também citou prejuízo "à qualidade do asfalto, aumento de riscos de acidentes e transtornos à população". O texto defende ainda que a medida garante "responsabilidade fiscal e boas práticas de engenharia".

Intitulado como "Canaliza Caxias", o projeto foi apresentado ainda em abril deste ano e propõe a realização de redes de drenagem e saneamento, com o objetivo principal de resolver pontos de alagamento e outros problemas em 83 vias de 35 bairros de Caxias. A prefeitura tem tratado o pacote como o maior da história da cidade e afirma que as obras vão solucionar 90% dos alagamentos e 95% da demanda da Secretaria de Obras até 2029.