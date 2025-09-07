Geral

Acolhimento de crianças e adolescentes pela Fundação de Assistência Social em Caxias do Sul cresce 28% em 2025

O número de casos passou de 179, em agosto de 2024, para 230 no mesmo período de 2025. De acordo com a Fundação de Assistência Social (FAS) e o Conselho Tutelar, os principais motivos são negligência, violência física e sexual, além do uso de drogas pelos genitores.

