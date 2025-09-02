Acidente entre caminhonete e caminhão causa uma morte na BR-116 em Vacaria

Um homem de 64 anos, identificado como Laerson Tessari, morreu em um acidente entre uma caminhonete e um caminhão no km 26 da BR-116, em Vacaria, próximo da saída para Lages. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada por volta das 14h40min para atender à ocorrência.

Leia Mais Restaurante Tulipa vai ocupar segundo andar do Clube Juvenil, em Caxias do Sul

Conforme a PRF, a vítima é o condutor e único ocupante de uma caminhonete Compass, emplacada em Bom Jesus. O condutor do caminhão não se feriu.

A Polícia Civil também atua no local, mas a identificação da vítima ainda não foi confirmada pelo órgão.