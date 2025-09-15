Geral

Programe-se!
Notícia

Abertas as inscrições para a segunda edição da corrida de carrinhos de lomba, em Caxias do Sul

Evento ocorrerá na Rua Andrade Neves, no dia 12 de outubro, com categorias infantil, adulto e temática. Público poderá assistir gratuitamente

Alana Fernandes

