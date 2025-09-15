Abertas as inscrições para a segunda edição da corrida de carrinhos de lomba, em Caxias do Sul

Primeira edição da Descida da Andrade, como é nomeada a competição, ocorreu no dia 4 de maio. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Paixão do público infantil e adulto, o carrinho de lomba volta às ruas de Caxias do Sul no próximo dia 12 de outubro, a partir das 9h. É a segunda edição do evento Descida da Andrade, que promete deixar mais divertido o Dia das Crianças no município.

A competição dos carrinhos de lomba está com inscrições abertas, no formato online, a partir de R$ 40 (mais taxas). Segundo os organizadores, as categorias são divididas em infantil, adulto e temática. As corridas podem ser individuais, em duplas ou em equipe (onde os tempos serão a média de todos os corredores). O evento é limitado ao número de cem participantes.

No dia 12, o público poderá assistir às competições gratuitamente. Além da corrida, os organizadores planejam apresentações de bandas, praça de alimentação, feirinha, demonstração de outros esportes de velocidade e brinquedos infantis.

— A semana anterior vai ter uma programação especial, com oficinas de construção de brinquedos antigos, com contação de histórias, festas à fantasia e mais uma série de ações gratuitas em conjunto com o Pátio da Estação — acrescenta um dos organizadores da Descida da Andrade, Guilherme Montanari.