Aapecan de Bento Gonçalves realiza 5ª Feijoada Solidária neste sábado

O cardápio incluirá feijoada completa, arroz, farofa, couve e laranja. Divulgação / Divulgação

Neste sábado (13), a Associação de Apoio a Pessoas com Câncer (Aapecan) de Bento Gonçalves realizará a 5ª Feijoada Solidária. O cardápio incluirá feijoada completa, arroz, farofa, couve e laranja. A retirada dos pratos será no formato “Pegue e Leve”, das 11h às 13h, na Associação de Moradores do Bairro Progresso, na Rua Amábile Campagnolo Souza, 499, bairro Universitário, em Bento Gonçalves.

Leia Mais Estação Téti promove programação criativa em setembro, em Caxias do Sul

O evento têm como objetivo garantir a continuidade do atendimento gratuito e do suporte oferecido a pessoas com diagnóstico de câncer e seus familiares. A meta da ação é vender 200 ingressos.

Os ingressos, no valor de R$ 50, cada um servindo duas pessoas, podem ser adquiridos antecipadamente na sede da Aapecan ou pelo telefone (54) 3055-9400.