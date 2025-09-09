Aapecan de Bento Gonçalves realiza 5ª Feijoada Solidária neste sábado

Neste sábado (13), a Associação de Apoio a Pessoas com Câncer (Aapecan) de Bento Gonçalves realizará a 5ª Feijoada Solidária. O cardápio incluirá feijoada completa, arroz, farofa, couve e laranja. A retirada dos pratos será no formato “Pegue e Leve”, das 11h às 13h, na Associação de Moradores do Bairro Progresso, na Rua Amábile Campagnolo Souza, 499, bairro Universitário, em Bento Gonçalves.
O evento têm como objetivo garantir a continuidade do atendimento gratuito e do suporte oferecido a pessoas com diagnóstico de câncer e seus familiares. A meta da ação é vender 200 ingressos.
Os ingressos, no valor de R$ 50, cada um servindo duas pessoas, podem ser adquiridos antecipadamente na sede da Aapecan ou pelo telefone (54) 3055-9400.