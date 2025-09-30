Geral

Outubro Rosa
Notícia

Aapecan de Bento Gonçalves promove o Desfile Decididas 2025 – A Vida nos Detalhes

Evento, que ocorrerá no Moll do Shopping Bento, neste domingo (5), às 16h, marca a abertura do Outubro Rosa no município

Pioneiro

