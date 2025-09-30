Aapecan de Bento Gonçalves promove o Desfile Decididas 2025 – A Vida nos Detalhes

O desfile destaca a força e a beleza das mulheres em cada gesto e sorriso. Taíza Dias Stodulski Fotografia / Divulgação

Moll do Shopping Bento será palco do Desfile Decididas 2025 – A Vida nos Detalhes, neste domingo (5), às 16h. O evento, promovido pela Aapecan Bento, marca a abertura do Outubro Rosa na cidade.

Celebrando a vida em sua forma mais autêntica, o desfile destaca a força e a beleza das mulheres em cada gesto e sorriso. O evento contará com roupas das lojas Lã Malhas, Nest Panos, Bahrulho Street Place, Roder Couro e Shoes Caminitto.