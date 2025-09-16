"A melhor poda é aquela que parece que não foi feita": biólogo que participou da implantação de parques na Capital palestra em Caxias do Sul 

Oliveira atuou por quatro décadas como servidor público no planejamento e execução de projetos voltados à arborização urbana de Porto Alegre. Acervo Pessoal / Flávio Barcelos Oliveira

O biólogo Flávio Barcelos Oliveira, 70 anos, que atuou por quatro décadas como servidor público no planejamento e execução de projetos voltados à arborização urbana de Porto Alegre, irá palestrar nesta quarta-feira (17) em Caxias do Sul. O encontro, realizado pela Associação Riograndense de Imprensa (ARI) Seccional Serra Gaúcha, irá ocorrer na Câmara de Vereadores, com início às 19h e entrada gratuita.

Em sua carreira, Oliveira participou da elaboração do Plano Diretor de Arborização Urbana da Capital e das implantações dos parques Moinhos de Vento, Marinha do Brasil, Harmonia e Mascarenhas de Moraes. Também foi presidente da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana (Sbau), entre 2001 e 2003. Atualmente, trabalha com consultoria ambiental em uma empresa privada.

Em Caxias, ele irá debater os impactos ambientais, econômicos, sociais e paisagísticos das podas e supressões de árvores.

— A melhor poda é aquela que parece que não foi feita. É podar os ramos que interferem na rede elétrica, na luminária, que atrapalham o trânsito e os pedestres. É tirar galhos secos, podres e ervas-de-passarinhos — afirma Oliveira.

O especialista defende que os municípios invistam em equipes técnicas robustas para atuação na arborização urbana. Aponta que um planejamento é essencial para harmonizar árvores, passeio público e rede elétrica sobre as calçadas, além de recomendar a organização de cronogramas de podas regulares e a substituição contínua de espécies exóticas por nativas.

— Nós temos que valorizar e plantar mais espécies nativas na cidade sem ser preconceituosos com as espécies exóticas pré-existentes — reflete.

Leia trechos da entrevista:

Pioneiro: Porque a arborização urbana precisa ser pensada com planejamento e prioridade do poder público e da população?

Flávio Barcelos Oliveira: Toda cidade com arborização planejada tem um bom convívio da arborização com os demais serviços públicos e elementos prediais. Há um preconceito de que árvore grande não pode ser usada nas cidades. Isso não é verdade. O que temos que ter no planejamento é a escolha das árvores conforme a largura da calçada. Todas as calçadas são regulamentadas com lei federal: os 50% internos da calçada (em relação a rua) devem ser reservados para a passagem de pedestres, enquanto os 50% externos são a área para implantação de serviços públicos, como arborização, rede de esgoto, postes e sinalização de trânsito. Planejamento é tudo.

Hoje há uma flexibilização nesse tema? De fato, estamos em um cenário menos arborizado se compararmos com 50 anos atrás, quando você iniciou sua atuação?

Infelizmente, sim, mas nada que não se resolva. São características da época, do momento. Temos que evoluir, mas não para pior. Em Porto Alegre, quando ingressei (no Gerenciamento da Arborização Urbana da cidade, em 1975), existiam mais de 300 jardineiros trabalhando na manutenção de arborização, praças e jardins. Hoje não deve existir mais do que 80. Agora, põe essa realidade para Caxias, Pelotas, Passo Fundo, Santa Maria e cidades menores. Eu encontrei um colega de Bagé que disse 'aqui, eu comando a equipe de arborização e faço vistorias técnicas'. É lamentável que uma cidade tenha apenas um técnico comandando a arborização, é coisa de outro mundo. Tem que ter uma equipe técnica multidisciplinar, com técnico agrícola, engenheiro agrônomo, biólogo, engenheiro florestal e, ainda, arquiteto e engenheiro civil. Sem essas áreas, a arborização não terá um bom trato.

Após a enchente de 2024, que registrou inúmeros desastres, como deslizamentos de terra, a árvore ficou como vilã?

Está sendo dito que muitas árvores de Porto Alegre, e talvez de outros municípios, vieram a secar, a morrer, depois da enchente. Não é verdade. Eu digo o seguinte: erva-de-passarinho não pode predominar mais de 50% da copa de uma árvore, porque ela tende a secar, a morrer. Não vi nenhuma árvore morta em Porto Alegre que não estava com erva-de-passarinho. Essa é a primeira doença da árvore, é sinal que ela está em sofrimento.

A área de arborização, quanto mais densa em uma cidade, menores os danos. Em Porto Alegre, os bairros têm túnel verde. É onde menos cai galho e menos caem árvores na cidade quando dá um vento forte. Uma árvore protege a outra. Vi casos de árvore caindo com a enchente em beira de rio: é claro, caiu a árvore porque ela estava isolada. Se tivessem mais árvores, com certeza, as raízes das árvores protegeriam umas as outras e teriam menos desastres. As espécies nativas são mais adaptadas às intempéries.

A partir de 1993, 1994, Caxias do Sul deu um show para o Brasil inteiro no plantio de espécies nativas na cidade. As pessoas dizem: 'ah, mas espécie nativa tem crescimento lento'. Tenha paciência. Se você plantar juntas uma espécie exótica, que cresce rápido, e plantar uma nativa, depois de sete ou oito anos, elas empatam o crescimento.

Qual análise você faz sobre Caxias do Sul?

Conheço a equipe técnica de Caxias, é muito bem qualificada. É preciso investir nessa equipe e quem sabe contratar mais técnicos. A bióloga Morgana Rech (da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade), que comanda a equipe, faz um trabalho fantástico. A Morgana comandou um plano diretor de arborização urbana que é exemplo para todas as cidades do Rio Grande do Sul e do Brasil.

Pelo outro lado da moeda, quero dizer que as prefeituras têm investido pouco em poda porque as companhias energéticas estão fazendo as podas. A melhor poda é aquela que parece que não foi feita. É podar os ramos que interferem na rede elétrica, na luminária, que atrapalham o trânsito e os pedestres. É tirar galhos secos, podres e ervas-de-passarinhos. Uma coisa é fazer a poda pela equipe técnica da prefeitura, outra é a companhia energética, que chega com equipes olhando a árvore como se fosse obstáculo ou problema. Em qualquer rua de Porto Alegre tem convivência da árvore com a rede elétrica, essas empresas têm que investir em cabo ecológico.

Qual a diferença da poda adequada e da que traz perdas à arborização?

A poda que traz perdas para a arborização é aquela em que a árvore fica completamente descaracterizada, isso diminui a vida útil da árvore e é o grande motivo de infestações. A árvore fica fraca e suscetível a pragas doenças. Tem que ser poda racional: somente os ramos que estão interferindo diretamente na rede elétrica. A poda drástica (não recomendada) é a que fazem uma vez por ano, um absurdo.

Quais os impactos das supressões de árvores, e em que momentos essa ação é necessária?

Temos que ver cada situação, por exemplo, árvores exóticas que estão tomando conta e sufocando nossa mata nativa. Precisamos ter critérios para uma supressão de árvores. Se é um alargamento de rua, uma abertura de perimetral, você terá que fazer supressões, preservando o que pode e fazendo compensação ambiental, tudo com muita transparência.