Geral

Meio ambiente
Notícia

"A melhor poda é aquela que parece que não foi feita": biólogo que participou da implantação de parques na Capital palestra em Caxias do Sul 

Nesta quarta-feira, Flávio Barcelos Oliveira irá tratar de arborização urbana em encontro que ocorre na Câmara de Vereadores, às 19h, com entrada gratuita

Luca Roth

