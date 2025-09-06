À espera da adoção, cães do canil municipal vão desfilar domingo na Sinimbu, em Caxias

50 dos cerca de 400 cães do canil municipal vão desfilar no Desfile da Independência. Proteção Animal Caxias / Divulgação

Nem só bandas marciais e entidades vão participar do Desfile da Independência, em Caxias do Sul, neste domingo (7). A edição desse ano vai contar também com 50 cães que aguardam pela adoção.

Abrigados no canil municipal, os animais foram selecionados entre os cerca de 400 que esperam por um lar definitivo.

A iniciativa é promovida pela secretaria Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), por meio do Departamento de Proteção Animal (DPA), e conta com o apoio de voluntários ONGs de proteção animal de Caxias do Sul.

O desfile, que se inicia às 9h, ocorre na Rua Sinimbu e terá a participação de 47 entidades.