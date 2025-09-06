Geral

7 de Setembro
Notícia

À espera da adoção, cães do canil municipal vão desfilar domingo na Sinimbu, em Caxias

50 animais vão participar do Desfile da Independência que ocorre neste domingo, a partir das 9h, no Centro 

Pedro Zanrosso

