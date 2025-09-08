Geral

A duas semanas do fim, inverno de 2025 já é considerado o mais frio dos últimos dois anos 

Estação utilizada pela Emater e instalada no bairro Parque Oasis registrou, até aqui, 619 horas com temperaturas abaixo de 7,2°C. 

Pedro Zanrosso

