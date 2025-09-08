A duas semanas do fim, inverno de 2025 já é considerado o mais frio dos últimos dois anos 

Frio intenso transformou a paisagem por diversas vezes nos Campos de Cima da Serra. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Não é impressão, o inverno de 2025 está mesmo mais frio e, por ter registrado baixas temperaturas ainda antes do seu início oficial, parece ter se alongado em comparação com os últimos anos. O primeiro registro de neve em São José dos Ausentes, por exemplo, ocorreu no dia 29 de maio, a pouco mais de 20 dias do começo da estação.

Já faz, portanto, três meses completos que o morador da Serra encara ondas de frio. Foram ao menos cinco, de acordo com a Climatempo, e que fizeram, segundo estações meteorológicas consultadas pela Emater, o inverno de 2025 acumular mais horas de frio que nos últimos dois anos.

Uma delas, instalada no bairro Parque Oásis, em Caxias do Sul, registrou do dia 1º de abril até a última segunda-feira (8) 619 horas-frio, o equivalente a mais de 25 dias ininterruptos com temperaturas abaixo dos 7,2°C.

De acordo com o meteorologista da Climatempo Vitor Takao, a ocorrência do frio mais intenso faz parte de uma normalização do que se espera para a estação após dois anos de influência de fenômenos como o El Niño:

— Tivemos este ano uma maior frequência de frentes frias e avanços de ar polar que resultaram em uma maior intensidade do frio. Em 2023 vínhamos com a atuação do El Nino, que favorece o calor e a seca mais severa. No ano passado o ar quente ganhou força e neste ano se encontrou um padrão que favoreceu as entradas de ar polar.

As videiras (e o turismo) agradecem

Instaladas no ano passado pelo Instituto de Gestão, Planejamento e Desenvolvimento da Vitivinicultura do Estado do Rio Grande do Sul (Consevitis-RS), as estações meteorológicas de Antônio Prado, Bento Gonçalves, Garibaldi e Farroupilha indicaram uma média de 404 horas-frio no inverno.

A condição, segundo o presidente do Consevitis, Luciano Rebellatto, é ideal para o descanso das videiras. O frio constante favorece a floração tardia para que a brotação da planta ocorra no período correto e de maior incidência solar:

— Em torno de 300 horas de frio já é o suficiente para algumas variedades, mas, quanto mais frio, melhor. Só que deve ser bem espalhado, se tivermos um aquecimento em agosto depois de um julho muito frio, nossa safra se perde. A brotação vai ser mais uniforme nesta safra, foi um inverno constante e isso retardou a brotação para o período normal que inicia geralmente a partir de 10 de setembro.

As ondas de frio beneficiaram também o turismo e, principalmente, o de São José dos Ausentes. Depois de uma neve discreta no final de maio, o fenômeno voltou a ocorrer com mais força no dia 9 de agosto e atraiu o que a secretária municipal de Turismo, Milena Velho do Amaral, chamou de “caçadores da neve”.

— A cada previsão de onda de frio, nossa hotelaria recebia consultas e novos turistas. Calculamos que recebíamos 35% a mais de visitantes quando o frio vinha com mais força.

Não é o último frio

Longe de registrar calor nos próximos dias, a região irá presenciar, segundo a Climatempo, um aumento da temperatura em comparação ao que foi o final de semana com mínimas de 4°C.

No entanto e até que a primavera finalmente dê as caras, em 22 de setembro, temperaturas abaixo dos 7°C podem voltar a serem sentidas, principalmente no início da semana que vem e nas primeiras horas da manhã.