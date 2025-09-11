Geral

Logística
Notícia

A 20 quilômetros da farmácia mais próxima, Criúva celebra a chegada da tele-entrega de medicamentos

Remédios estão sendo enviados por um comércio de Vila Seca e deixados para a retirada em quatro pontos estratégicos da localidade

Pedro Zanrosso

