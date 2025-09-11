A 20 quilômetros da farmácia mais próxima, Criúva celebra a chegada da tele-entrega de medicamentos

Medicamentos encomendados em uma farmácia de Vila Seca chegarão em pontos estratégicos de Criúva, como no bolicho de Vilson Machado, em São Francisquinho. Porthus Junior / Agencia RBS

Estabelecimentos que se multiplicam nas esquinas do centro e dos bairros, farmácias ainda não são tão comuns no interior de Caxias do Sul. Dos seis distritos do município, dois ainda não contam com esse tipo de comércio instalado.

Em Criúva, no mais distante e extenso deles, o serviço inédito de tele-entrega vai facilitar o acesso aos medicamentos para uma comunidade que precisava percorrer 20 quilômetros até encontrar a farmácia mais próxima, no município vizinho de São Marcos.

A cidade, aliás, é referência para a maioria dos serviços, como os realizados por agências bancárias, laboratórios e consultórios médicos. As idas ao município vizinho, no entanto, não são tão frequentes assim para a aposentada Therezinha Gomes, 62 anos, que agora poderá solicitar os remédios por telefone e receber no dia seguinte.

— É muito raro eu ir para Caxias. Só se é para médico ou algo assim. Para fazer exames sai mais caro ir até Caxias e fazer de graça do que pagar particular em São Marcos. Tem que ter sempre alguma coisa de remédio em casa, já me peguei mal, com dor de dente, e sem ter o que tomar — conta.

Therezinha soube da novidade nesta terça-feira (9), em uma visita de passagem pelo distrito de Vila Seca, o mais próximo de Criúva. Reaberta há cerca de quatro meses e responsável pelas entregas, a Farmácia da Vila é outra raridade no segmento por ser um negócio familiar e sem bandeira.

Diferentemente das lojas da área central e dos bairros, as quais são identificadas na grande maioria das vezes pelas instalações em esquinas, a única farmácia de Vila Seca fica em uma pequena sala ao lado de um extinto consultório dentário. O que não difere das grandes redes é que ali é oferecido tudo o que for preciso, da higiene pessoal a remédios controlados.

A farmacêutica responsável, Patrícia Anghinoni, é também proprietária de uma unidade em Santa Lúcia do Piaí e que abastece, com a ajuda do transporte público diário, as localidades de Cazuza Ferreira e Lajeado Grande, distritos de São Francisco de Paula.

— Todos os dias o ônibus passa às 16h30min e não tem semana que não tenha encomenda. Corremos na parada, deixamos o pacote para o motorista e fazemos chegar nos distritos. Cresci no interior, sei como é mais difícil ter acesso às coisas.

A logística chamou a atenção do vereador Aldonei Machado, natural de Criúva e que consultou Patrícia e o marido, Marcos Calgaro, sobre a possibilidade do serviço se estender ao distrito.

— As grandes redes estipulam um faturamento mínimo para o local onde estão instaladas e, no interior, essa conta vai ser menor. Então não há muito interesse em se instalar fora da cidade. Queremos atender a comunidade. A cidade pode ter mais opções e preços um pouco mais acessíveis, mas se colocar na balança o cliente daqui economiza tempo e gasto com transporte — analisa Calgaro.

Como funciona

Os pedidos são recebidos por WhatsApp ou telefone, até as 18h, e entregues no dia seguinte, em quatro diferentes pontos de Criúva.

É o pai de Marcos, o aposentado Nilo Calgaro, que fará, de carro, as entregas, começando pelo Armazém dos Dálagno, onde deixarão para serem vendidas as aspirinas e antitérmicos que ainda seguem à disposição, em pequena oferta, junto de todo o tipo de mercadoria.

Além da primeira localidade de Criúva, para quem chega pela Rota do Sol, as caixas identificadas com o logotipo da farmácia estarão à espera de quem comprou na EEEF Irmão Pedro, em São Jorge da Mulada, e no Bolicho do Vilson, em São Franscisquinho, o ponto mais ermo do distrito, com grandes propriedades afastadas da estrada de chão. Por lá, quem recebe a encomenda e espera pela retirada é o próprio Vilson Machado. Ou a esposa, em caso de ele estar pelo campo.

— Tem chácara que eu nem conheço. São Francisquinho cresceu. Nosso bar aqui sempre foi referência para quem passa e para quem mora mais perto porque não tem mais nada na volta. Então, quando vou para o centro da Criúva, trago as contas de luz e as correspondências de quem eu conheço. Agora, vai ter também os remédios de quem comprou — lembra Machado.

Mulada é um dos pontos para a retirada dos remédios que chegam por tele-entrega. Porthus Junior / Agencia RBS

No centro de Criúva está o Mercado Ponto Ideal, que também recebe as tele-entregas e as guarda para clientes da farmácia, como Neura Rizzon, 64, a primeira a testar o novo serviço, nesta semana:

— Sempre tive uma farmácia em casa e, quando faltava, pegava o carro e ia buscar porque não dá para ficar sem, principalmente os anticoagulantes da minha mãe. Aqui em Criúva tem muitos idosos que sempre pediam para a gente comprar a cada ida à cidade. Agora posso seguir ajudando, mas aí peço por telefone e retiro aqui.

A tele-entrega tem custo de R$ 10 e é gratuita em caso de compras acima dos R$ 100. Os pedidos, inclusive os que necessitam de receita médica, são feitos pelo telefone/WhatsApp (54) 99255-5445.

Em Vila Cristina já teve, mas não tem mais

Um pouco mais próximo do centro de Caxias, o distrito de Vila Cristina não conta mais com farmácia. O sub-prefeito Carlos Ramon não sabe precisar quando o estabelecimento, que funcionava junto a um posto de combustíveis, encerrou as atividades, fazendo com que os moradores voltassem a ir, principalmente, para Vale Real, município distante 14 quilômetros, para comprar os remédios.