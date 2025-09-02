 2ª edição do Festival da Polenta, em Caxias do Sul, ocorre em outubro

A polenta é a grande protagonista, mas o festival vai unir música, sabores e tradição. Diogo Sallaberry / Agencia RBS

A 2ª edição do Festival da Polenta, em Caxias do Sul, será no dia 3 de outubro, a partir das 19h30min, no Restaurante Cocanha Gastronomia, na Rua Pedro Tomasi, 1553, junto à Igreja Cristo Redentor. A polenta é a grande protagonista, mas o festival vai unir música, sabores e tradição.

O jantar contará com polenta para cortar com linha, que será servida em uma tábua personalizada do evento, escondidinho de polenta, polenta mole e brustolada, omeletes, molho com frango e molho pomodoro, saladas, copa lombo e galeto assados na brasa, além de sagu com creme de baunilha e café. Bebidas são pagas a parte. Para alegrar a noite, haverá show com o grupo Samba da Firma.

Leia Mais Rock gaúcho a todo vapor: confira as atrações já confirmadas para este ano em Caxias do Sul

Nesta segunda edição do festival, 10% da renda dos ingressos será destinada ao Centro de Valorização da Vida (CVV). O Festival da Polenta homenageia os 150 anos da Imigração Italiana no Rio Grande do Sul e os 135 anos de Caxias do Sul.