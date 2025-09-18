Geral

Rock em sinfonia 
18º Concerto da Primavera reúne 11 mil pessoas para celebrar e cantar os clássicos da banda Queen

Músicas icônicas como "We will rock you" e "We are the champions" agitaram o público na manhã do domingo (28). Mesmo com o clima nublado e chuva fraca, fãs da banda se mantiveram no estacionamento da UCS e curtiram a apresentação

Tamires Piccoli

