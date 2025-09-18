18º Concerto da Primavera reúne 11 mil pessoas para celebrar e cantar os clássicos da banda Queen

Organização estima que cerca de 11 mil pessoas prestigiaram o evento, que era aberto ao público. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Quantos clássicos dá para cantar em pouco mais de uma hora? No caso do 18º Concerto da Primavera foram todos. O tradicional evento contou com a UCS Orquestra, os coros da UCS e Unimed, e nesta edição teve Beto Vianna como solista convidado para interpretar as canções do tema Queen – Um Legado Sinfônico.

Os clássicos da banda Queen foram cantados por cerca de 11 mil pessoas, que estiveram no estacionamento do campus-sede da Universidade de Caxias do Sul (UCS), na manhã do domingo (28).

O espetáculo foi aberto com Fabio Schmidt, artista cover de Freddie Mercury, que subiu ao palco e cantou "We will rock you" e "We are the Champions", dois grandes clássicos dos britânicos.

Após, o show foi conduzido por Beto Vianna e pelo maestro Manfredo Schmiedt, que dirigiu e regeu a orquestra e os coros nas interpretações de "One Vision", "Kind of Magic", "Another One Bites the Dust", "Don't stop me now", "Killer queen", "Love of my life", "Under Pressure" e "Somebody to love".

Durante "Radio Gaga" e "I want to break free", canções icônicas do Queen, o público formou coro, com direito a pessoas dançando embaixo dos guarda-chuvas que se abriram em frente e ao redor do palco em virtude da chuva fraca. Aliás, foram muitas as famílias chegando ao estacionamento da UCS com capas de chuva e guarda-chuvas. O recado ao clima era claro: não teria tempo ruim durante o concerto.

Guarda-chuvas e capas foram aliados do público durante a apresentação. Neimar De Cesero / Agencia RBS

No momento mais sensível da apresentação, os coros e a orquestra emocionaram o público com a interpretação de "Who wants to live forever", trilha sonora do filme Highlander - O Guerreiro Imortal e música que originalmente traz uma orquestra e um coro.

O final do 18º Concerto da Primavera fechou com "Bohemian rhapsody" e teve bis com "We are the Champions". Antes das canções serem entoadas, Fabio Schmidt subiu ao palco para agradecer a receptividade do público e, simbolicamente, entregou a jaqueta amarela que vestia para Beto Vianna, como gesto de passar o manto.

Experiência para os novos e consagrados fãs

Fabio Schmidt, artista cover de Freddie Mercury, foi uma atração à parte no Concerto da Primavera. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Em meio ao show, o movimento no lado esquerdo do palco era intenso. Isso porque diversas pessoas pararam para garantir um registro ao lado de Fabio Schmidt. Trajando as emblemáticas roupas brancas com jaqueta amarela, o artista foi uma sensação à parte do Concerto da Primavera.

— As pessoas amam o Freddie, então o carinho foi grande. Simplesmente o pessoal não parava de vir aqui, fazer fotos, conversar. Foi uma troca muito legal e muito especial — conta.

Quem correu para fazer o registro com o artista foram Moisés Oliveira, de 40 anos, e o sobrinho Davi Vencato, de sete. O tio, que é fã do Concerto de Primavera e também do Queen, convidou Davi para participar do evento pela primeira vez.

— A gente veio com toda a família. É um evento maravilhoso, ainda mais neste ano que resgata essas músicas, essa raiz do rock.

Também pela primeira vez no evento, Flávia Bacedo, 45, Maria Eduarda Bacedo, 18, e Natanael Avila, 45, curtiram a apresentação e garantiram a foto ao lado de Fabio. A família prometeu voltar no próximo ano e nas edições seguintes.

— Soubemos que teria o evento por uma colega de trabalho. Estão de parabéns pela organização e estrutura. De qualquer lugar que a gente vá dá pra ver bem o palco, ouvir muito bem. O pessoal aqui é supersimpático. Enfim, pra nós que somos megafãs do Queen, foi uma experiência incrível — comenta Flávia.