VÍDEO: parque Mini Mundo, em Gramado, é "invadido" por gambá

Um visitante inusitado chamou a atenção na tarde desta terça-feira (19) no parque temático Mini Mundo, em Gramado. Um gambá adentrou o local e fez um "passeio" pelas miniaturas, provocando risos até entre os funcionários, que registraram o momento e postaram vídeo nas redes sociais.

Entre os comentários, teve quem apelidou o animal de "gambazilla", em referência ao monstro gigante Godzilla do cinema. O Mini Mundo, vale lembrar, é um parque de miniaturas com réplicas e personagens 24 vezes menores do que seus tamanhos reais.

— Como o parque fica próximo ao mato, é normal ter a "visita" de animais silvestres, mas dificilmente eles aparecem durante o dia, enquanto o parque está aberto, com a presença de público, como ocorreu hoje — conta a Coordenadora Comercial, Ana De Marchi.

Ana acrescenta que o animal é conhecido pela equipe de parque e tem até o apelido de "Chicão".