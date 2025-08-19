Geral

Visita inesperada
Notícia

VÍDEO: parque Mini Mundo, em Gramado, é "invadido" por gambá

Fato curioso ocorreu nesta terça-feira, chamando a atenção de visitantes e de funcionários. Apesar da situação inusitada, equipe conta que o animal é conhecido por habitar as redondezas, mas nunca tinha aparecido com o parque aberto

Andrei Andrade

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS