Venda de ingressos para espetáculos do Natal Luz de Gramado abre nesta semana

Nativitaten, no Serra Park, e o Grande Desfile na Avenida das Hortênsias ocorrem de quarta a domingo a partir de 23 de outubro até 18 de janeiro. Quem adquirir até o dia 31 de agosto tem desconto de 15%

Pedro Zanrosso

