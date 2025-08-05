Venda de ingressos para espetáculos do Natal Luz de Gramado abre nesta semana

Grande Desfile de Natal, na Avenida das Hortênsias está na programação. Cleiton Thiele / Divulgação

Falta pouco para o público poder garantir sua presença em um dos eventos mais prestigiados da serra. Vem aí o Natal Luz de Gramado, que abre a venda de ingressos nesta sexta-feira(8) no site do evento.

Estarão disponíveis para compra bilhetes para o Grande Desfile de Natal, que ocorre nas quartas, sextas e sábados na Avenida das Hortênsias, e para o Nativitaten que ocorre nas quintas e domingos no lago do Centro de Eventos Serra Park.

Com trilha sonora original e personagens que ganharam, em 2025, novos figurinos, o Grande Desfile de Natal dá vida a toda simbologia natalina e desperta memórias no público.

Nas noites de quintas e sábados, o Lago do Centro de Eventos do Serra Park, recebe o espetáculo Nativitaten que celebra o nascimento de Cristo com luzes, música e pirotecnia.

O cenário faz parte do show de uma hora de duração. No palco flutuante, montado no meio do lago, as músicas são interpretadas por artistas convidados.

Ingressos

Os ingressos para o Grande Desfile de Natal custam R$ 420 (cadeiras) e R$ 540 (lounge premium). Para o Nativitaten o setor prata custa R$360, o ouro R$ 420 e o lounge premium R$ 540.

Pessoas com mais de 60 anos, pessoas com deficiência, estudantes e doadores de sangue tem direito a meia entrada.

Compras até 31 de agosto tem 15% de desconto. Crianças de até 4 anos e no colo dos pais não pagam entrada. Os ingressos são vendidos no site Natal Luz de Gramado.



