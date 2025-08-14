Veja se o seu bairro será afetado com a manutenção do Sistema Faxinal

O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) informou que, na próxima terça-feira (19), fará uma pausa programada no sistema de abastecimento do Faxinal para troca de válvula e instalação de comportas.
A interrupção do abastecimento começa às 4h, com previsão de término às 12h. Serão desligadas simultaneamente a Estação de Bombeamento de Água Bruta e a Estação de Tratamento de Água. Os serviços nos dois locais serão realizados ao mesmo tempo para que não haja necessidade de duas paradas.
A paralisação pode comprometer o abastecimento de água nos bairros atendidos pelo Faxinal, caso os reservatórios esvaziem.
O sistema Faxinal atende majoritariamente a zona Leste, além de bairros da zona Central e Sul.
Veja os bairros, loteamentos e vilas que podem ser comprometidos com o fornecimento de água em Caxias:
Aeroporto, Altos do Santiago, Alvorada, Arcobaleno, Bela Vista, Bom Pastor, Centro (parte), Charqueadas, Cidade Nova, Cinquentenário, Conceição da Linha Feijó, Conquista, Consolação, Cristo Redentor, Cruzeiro, De Zorzi, Desvio Rizzo (parte, até próximo à igreja), Distrito Industrial, Dom Pedro II, Esplanada, Exposição, Floresta, Galópolis, Giuseppe Formolo, Glória, Jardim Alpino, Jardim do Aeroporto, Oriental, Jardim Teresópolis, Kayser, La Paloma, Dambroz, Jardim do Aeroporto, Jardim Planalto, Jardim Oriental, Juventude, Kayser, Madrid, Marechal Floriano, Medianeira, Michelin, Monte Carmelo, Monte Reale, Montes Claros, Morumbi, Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora do Caravaggio, Novo Amanhã, Paiquerê, Panazzolo, Parque das Rosas, Petrópolis, Planalto, Planalto/Rio Branco, Presidente Vargas, Recanto dos Pássaros, Residencial Colina do Lago, Residencial Santa Mônica, Rio Branco, Rubiano, Salgado Filho, Santa Clara, Santa Corona, Santos Dumont, Sanvitto, São Caetano, São Francisco, São Gabriel, São Leopoldo, São Lucas, São Luiz, São Luiz da 6ª Légua, São Pedro, São Pelegrino, São Salvador, São Vicente, São Victor Cohab, Sol Nascente, Tisatto, Treviso, União, Vera Cruz e Verona; e as vilas Assunção, Bortolini, Rosário, Gaúcha, Ipiranga, Leon, Lola, Mari, Modena, Pezzi, Pontalti, Rugeri, Sindical e Verde.