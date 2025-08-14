Veja se o seu bairro será afetado com a manutenção do Sistema Faxinal

Sistema de abastecimento do Faxinal fará uma pausa programada para troca de válvula e instalação de comportas. Laura Piola / Samae/ Divulgação

O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) informou que, na próxima terça-feira (19), fará uma pausa programada no sistema de abastecimento do Faxinal para troca de válvula e instalação de comportas.

A interrupção do abastecimento começa às 4h, com previsão de término às 12h. Serão desligadas simultaneamente a Estação de Bombeamento de Água Bruta e a Estação de Tratamento de Água. Os serviços nos dois locais serão realizados ao mesmo tempo para que não haja necessidade de duas paradas.

A paralisação pode comprometer o abastecimento de água nos bairros atendidos pelo Faxinal, caso os reservatórios esvaziem.

O sistema Faxinal atende majoritariamente a zona Leste, além de bairros da zona Central e Sul.

Veja os bairros, loteamentos e vilas que podem ser comprometidos com o fornecimento de água em Caxias: