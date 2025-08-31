Veículo com R$ 13,5 mil em multas é recolhido durante operação Balada Segura, em Caxias do Sul 

Veículo com alto valor de multas em aberto foi recolhido ao depósito do Detran. Prefeitura de Caxias do Sul / Divulgação

Uma operação da Balada Segura, realizada na madrugada deste domingo (31), em Caxias do Sul, resultou na autuação de 22 veículos e na apreensão de um carro. A ação aconteceu na Rua Coronel Flores, entre a Estação Férrea e a Rua Os 18 do Forte.

Segundo divulgado pela Fiscalização de Trânsito e Guarda Municipal, os 22 veículos atuados receberam a penalização por estarem estacionados em local proibido.

Ainda, um Fiat Uno Way abordado pelos agentes foi recolhido ao depósito do Detran. Isso porque ao consultar a situação do veículo, foi constatado que havia cerca de R$ 13.500,00 em multas vencidas.