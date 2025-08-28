Geral

RS-122 e RS-453
Notícia

"Vamos fazer um ajuste para empurrar alguns meses para frente", diz governador sobre início das obras de duplicação nas rodovias concedidas da Serra

Eduardo Leite fez palestra de encerramento do Fórum de Competitividade, em Caxias do Sul, nesta quinta-feira

Luca Roth

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS