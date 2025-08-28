"Vamos fazer um ajuste para empurrar alguns meses para frente", diz governador sobre início das obras de duplicação nas rodovias concedidas da Serra

Governador destacou iniciativas recentes da sua gestão à frente do Piratini. Benito Rizzi / Divulgação

A duplicação de trechos das estradas estaduais da Serra, concedidas à concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG), ainda não tem previsão para começar. Parte dessa nova infraestrutura, entretanto, tem prazo contratual para entrega até fevereiro de 2026. Em coletiva de imprensa durante o Fórum de Competitividade, em Caxias do Sul, nesta quinta-feira (28), o governador Eduardo Leite justificou que a chuva de maio de 2024 adiou a execução dos projetos.

As novas faixas devem ser implantadas na RS-122, entre São Vendelino e Farroupilha; e entre o km 69 (viaduto torto) e o km 80 (saída para Flores da Cunha), no contorno norte de Caxias; além de pista tripla no perímetro de Caxias a Farroupilha. A RS-453 terá duplicação entre o km 101, no entroncamento com a BR-470, e o km 119, no início do trecho já duplicado que cruza a área urbana de Farroupilha. Também será implantada terceira faixa entre os kms 119 e 121, no entroncamento de saída para Porto Alegre

De acordo com Leite, durante a enchente, foi identificada a necessidade de uma série de investimentos — segundo ele, na ordem de R$ 215 milhões — que não estavam inicialmente projetados, especialmente aqueles voltados à resiliência das rodovias, como contenção de encostas.

— Todas as pessoas que deveriam, do ano passado para cá, estar trabalhando sobre o projeto de duplicação tiveram que ser deslocadas para os projetos de resiliência, que são aqueles que devem ser aprovados pela agência reguladora e pela Secretaria de Reconstrução Gaúcha nas próximas semanas, para iniciarem as obras de resiliência — explica.

Dessa forma, as obras de duplicação irão sofrer um ajuste no cronograma, segundo o governador, mas sem novas perspectivas:

— Elas (obras de duplicação) vão deslizar um pouco, não temos o período que será esse deslocamento de prazo. Mas eram obras que deveriam ser entregues, as primeiras duplicações, até fevereiro do ano que vem, e a gente vai ter que fazer um ajuste para empurrar alguns meses para frente.

Além da enchente ter sido determinante, Leite cita como desafios a complexidade dos projetos de duplicação em si, que envolvem cerca de 120 quilômetros de estradas no Bloco 3 da concessão rodoviária na Serra.

Em paralelo, o Estado aguarda da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs) uma resposta para o pedido de reequilíbrio do contrato com a CSG. Segundo o secretário da Reconstrução Gaúcha, Pedro Capeluppi, a aprovação deve ocorrer nas próximas semanas, para terem início as obras de resiliência — em cerca de 13 pontos — a partir da transferência de recursos via Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs).

— Estamos negociando a duplicação. Precisamos superar a etapa das obras de resiliência. Superado esse ponto, a gente consegue endereçar a resolução também de um acordo para o ajuste de tempo que teremos para as duplicações — complementa o governador.