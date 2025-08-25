Geral

Prepare o guarda-chuva
Notícia

Umidade, chuva e manhãs geladas: como será o clima durante a semana na Serra

A região pode ter, inclusive, geada. As temperaturas continuam baixas, principalmente nas manhãs, em função de uma massa de ar frio na região

Gabriela Alves

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS