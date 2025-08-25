Umidade, chuva e manhãs geladas: como será o clima durante a semana na Serra

Até quarta-feira, há possibilidade de pancadas de chuva na Serra. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O frio e umidade registrados neste final de semana vão continuar atuando sobre a região da Serra durante a semana. A circulação de ventos em diferentes níveis da atmosfera favorecem pancadas de chuva que podem ocorrer a qualquer momento, mas de forma leve.

As temperaturas continuam baixas, principalmente nas manhãs, em função de uma massa de ar frio na região, segundo a Climatempo. A região pode ter, inclusive, geada.

Na terça-feira (26), o tempo segue instável e com pancadas de chuva que podem ocorrer a qualquer momento. Não se descarta chuva forte. A massa de ar frio segue atuando na região, o que mantém as temperaturas baixas e sensação de frio ao longo do dia.

Durante a semana, ainda haverá condições que favorecem pancadas de chuva, principalmente nos pontos mais altos da Serra. As temperaturas continuam baixas pela manhã, mas as tardes devem ser de sensação térmica mais amena.

Confira a previsão

Caxias do Sul

Terça-feira: Mínima de 6º e máxima de 15º; Sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e noite.

Quarta-feira: Mínima de 9º e máxima de 19º; Sol com muitas nuvens.

Quinta-feira: Mínima de 10º e máxima de 21º; Sol com muitas nuvens.

Bento Gonçalves

Terça-feira: Mínima de 6º e máxima de 16º; Sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e noite.

Quarta-feira: Mínima de 9º e máxima de 19º; Sol com muitas nuvens. Não chove.

Quinta-feira: Mínima de 10º e máxima de 21º; Sol com muitas nuvens.

São José dos Ausentes