UFRGS promove encontros públicos para discutir novo campus na Serra gaúcha

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) realizará dois encontros públicos nos dias 15 e 19 de agosto para apresentar os avanços do projeto do Campus Serra, em Caxias do Sul. As atividades fazem parte da série “Gestão Aberta” e têm como objetivo ampliar o diálogo com a comunidade e garantir transparência no processo de expansão.

O primeiro encontro ocorre na sexta-feira (15), das 9h30min às 11h, no Auditório do Instituto Latino-Americano de Estudos Avançados (Ilea), no Campus do Vale, em Porto Alegre.

Já o segundo será na terça-feira (19), no mesmo horário, na Sala II do Salão de Atos, no Campus Centro. Ambos os eventos são abertos ao público, sem necessidade de inscrição prévia, mas sujeitos à lotação dos espaços.

Durante os encontros, serão apresentados os resultados do trabalho da Comissão de Assessoramento para Criação e Instalação do Campus Serra, incluindo possíveis definições sobre cursos, infraestrutura e viabilidade do novo polo.

A comissão, formada por docentes e técnicos da UFRGS, avaliou recentemente as condições do Campus 8 da Universidade de Caxias do Sul, possível sede da nova unidade. A iniciativa atende a uma demanda histórica da região e será submetida ao Conselho Universitário (Consun), responsável pela aprovação de novos campi e cursos.