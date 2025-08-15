UFRGS na Serra: saiba quais os cursos que serão oferecidos

Em coletiva de imprensa na manhã desta sexta-feira (15) no Auditório do Instituto Latino-Americano de Estudos Avançados (Ilea), no Campus do Vale, em Porto Alegre, a reitora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Marcia Barbosa, anunciou quais cursos serão oferecidos pelo campus em Caxias do Sul, na Serra.
De acordo com a reitora, a Comissão de Assessoramento para Criação e Instalação do Campus Serra — formada por docentes e técnicos — concluiu pela sugestão de seis cursos: Administração, Engenharia Agrícola, Engenharia de Produção Mecânica, Engenharia de Materiais e Manufatura, Ciência de Dados e Pedagogia.
Assim como destacou em entrevista à Gaúcha Serra nesta manhã, a reitora reafirmou que em um segundo momento será trabalhada a possibilidade de ampliação para faculdades nas áreas da saúde, artes e humanidades.
Para Marcia, mais do que uma necessidade da região, o campus da Serra é uma oportunidade para a UFRGS. Ela também ressaltou que, através de muita negociação com o governo federal, as verbas para implantação estão garantidas, não havendo riscos de falta de dinheiro. Além disso, indicou a intenção de, mesmo "em uma correria doida", iniciar as aulas em março do ano que vem.
— Temos uma comissão que tem visão, experiência e que entende de implementação de uma universidade nova, e eu acho que isso foi um ingrediente importante. Todos esses dados e informações partem da comissão e inúmeras visitas que foram feitas. A UFRGS na Serra começa pela extensão e pesquisa. O governo quer os cursos de graduação, mas tendo a reforminha inicial que precisar, já começamos com os projetos de extensão e de pesquisa — diz a reitora.
Espaço físico
As equipes da universidade avaliam, segundo Marcia e o vice-reitor, Pedro Costa, três espaços para a instalação em Caxias do Sul. Um deles é o Campus 8, da UCS, com um custo apontado de R$ 28 milhões para compra, além da necessidade de outros R$ 100 milhões para reformas e adequações consideradas significativas.
Outro prédio estudado, de cinco andares, está situado na esquina das ruas Os Dezoito do Forte e Moreira César, junto à Praça da Bandeira, onde funcionava parte da FSG (Centro Universitário da Serra Gaúcha). O custo estimado do imóvel na área central é de R$ 39 milhões, sem a necessidade de obras expressivas.
O terceiro endereço, uma edificação de sete andares, ainda receberá visita técnica. A UFRGS também pleiteia suplementação orçamentária para cobrir despesas do novo polo: em torno de R$ 6 milhões no primeiro ano, chegando a R$ 11 milhões no quinto ano.
Próximos passos
A partir de agora, como foi anunciado, o projeto com os apontamentos será submetido ao Conselho Universitário (Consun), que é responsável pela aprovação de novos campi e cursos.