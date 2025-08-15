UFRGS na Serra: saiba quais os cursos que serão oferecidos

Outro prédio estudado, de cinco andares, está situado na esquina das ruas Os Dezoito do Forte e Moreira César. Ulisses Castro / Agencia RBS

Em coletiva de imprensa na manhã desta sexta-feira (15) no Auditório do Instituto Latino-Americano de Estudos Avançados (Ilea), no Campus do Vale, em Porto Alegre, a reitora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Marcia Barbosa, anunciou quais cursos serão oferecidos pelo campus em Caxias do Sul, na Serra.

Prédio da reitoria no campus central da UFRGS, em Porto Alegre. Camila Hermes / Agencia RBS

De acordo com a reitora, a Comissão de Assessoramento para Criação e Instalação do Campus Serra — formada por docentes e técnicos — concluiu pela sugestão de seis cursos: Administração, Engenharia Agrícola, Engenharia de Produção Mecânica, Engenharia de Materiais e Manufatura, Ciência de Dados e Pedagogia.

Assim como destacou em entrevista à Gaúcha Serra nesta manhã, a reitora reafirmou que em um segundo momento será trabalhada a possibilidade de ampliação para faculdades nas áreas da saúde, artes e humanidades.

Para Marcia, mais do que uma necessidade da região, o campus da Serra é uma oportunidade para a UFRGS. Ela também ressaltou que, através de muita negociação com o governo federal, as verbas para implantação estão garantidas, não havendo riscos de falta de dinheiro. Além disso, indicou a intenção de, mesmo "em uma correria doida", iniciar as aulas em março do ano que vem.

— Temos uma comissão que tem visão, experiência e que entende de implementação de uma universidade nova, e eu acho que isso foi um ingrediente importante. Todos esses dados e informações partem da comissão e inúmeras visitas que foram feitas. A UFRGS na Serra começa pela extensão e pesquisa. O governo quer os cursos de graduação, mas tendo a reforminha inicial que precisar, já começamos com os projetos de extensão e de pesquisa — diz a reitora.

Encontro ocorreu na manhã desta sexta-feira. Wagner Pachado / UFRGS

Espaço físico

As equipes da universidade avaliam, segundo Marcia e o vice-reitor, Pedro Costa, três espaços para a instalação em Caxias do Sul. Um deles é o Campus 8, da UCS, com um custo apontado de R$ 28 milhões para compra, além da necessidade de outros R$ 100 milhões para reformas e adequações consideradas significativas.

Outro prédio estudado, de cinco andares, está situado na esquina das ruas Os Dezoito do Forte e Moreira César, junto à Praça da Bandeira, onde funcionava parte da FSG (Centro Universitário da Serra Gaúcha). O custo estimado do imóvel na área central é de R$ 39 milhões, sem a necessidade de obras expressivas.

O terceiro endereço, uma edificação de sete andares, ainda receberá visita técnica. A UFRGS também pleiteia suplementação orçamentária para cobrir despesas do novo polo: em torno de R$ 6 milhões no primeiro ano, chegando a R$ 11 milhões no quinto ano.

Próximos passos